СК завел дело после падения футбольных ворот на ребенка под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 9 окт - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о халатности после падения футбольных ворот на подростка в Лесосибирске Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

Ранее сообщалось, что ворота упали на 12-летнего подростка 5 октября в поселке Стрелка. По предварительной информации, ребенок начал качаться на незакрепленных воротах, из-за чего они упали, мальчик получил черепно-мозговую травму. Подростка направили в больницу в Красноярске, где он продолжает лечение.

"В Лесосибирске возбуждено уголовное дело по факту падения футбольных ворот на подростка", - говорится в сообщении.