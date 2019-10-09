СК завел дело после падения футбольных ворот на ребенка под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 9 окт - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о халатности после падения футбольных ворот на подростка в Лесосибирске Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее сообщалось, что ворота упали на 12-летнего подростка 5 октября в поселке Стрелка. По предварительной информации, ребенок начал качаться на незакрепленных воротах, из-за чего они упали, мальчик получил черепно-мозговую травму. Подростка направили в больницу в Красноярске, где он продолжает лечение.
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"В Лесосибирске возбуждено уголовное дело по факту падения футбольных ворот на подростка", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что дело возбуждено по статье о халатности для более полного исследования всех обстоятельств. Следователи направили запросы в администрацию. Лесосибирска и местный дом культуры, чтобы установить, кому принадлежит спортивная площадка и ответственного за ее содержание. Расследование уголовного дела продолжается.