Алла Пугачева сообщила, что ее юбилейный концерт покажут в кинотеатрах

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Алла Пугачева опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила, что ее концерт, посвященный 70-летию можно будет увидеть в кинотеатрах.
"Все те, кто не попал на мой юбилейный концерт, смогут увидеть его в кинотеатрах в конце октября", — написала Примадонна.
Она не уточнила, где именно будут транслировать ее выступление, но посоветовала следить за афишами.
"Круто!", — прокомментировала Альбина Левченкова.
"Отличная новость!", — присоединился Андрей Аксютов.
"Хорошая идея", — написала Альбина Гареева.
Концерт состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце и стал первым большим выступлением с тех пор, как певица объявила о том, что покидает сцену в 2009 году.