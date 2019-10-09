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РИА Новости
Культура

Алла Пугачева сообщила, что ее юбилейный концерт покажут в кинотеатрах

14:03 09.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Алла Пугачева опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила, что ее концерт, посвященный 70-летию можно будет увидеть в кинотеатрах.

"Все те, кто не попал на мой юбилейный концерт, смогут увидеть его в кинотеатрах в конце октября", — написала Примадонна.

Она не уточнила, где именно будут транслировать ее выступление, но посоветовала следить за афишами.
"Круто!", — прокомментировала Альбина Левченкова.
"Отличная новость!", — присоединился Андрей Аксютов.
"Хорошая идея", — написала Альбина Гареева.
Концерт состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце и стал первым большим выступлением с тех пор, как певица объявила о том, что покидает сцену в 2009 году.
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