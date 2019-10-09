На биофаке МГУ произошло задымление

Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Задымление возникло в здании биологического факультета на территории МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве, людей эвакуировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Поступило сообщение о задымлении сушильного шкафа в пятиэтажном здании биологического факультета по адресу: Ленинские горы, дом 1, строение 12", - сказал собеседник агентства.

По его словам, студенты и сотрудники вышли из здания до того, как туда приехали пожарные.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, "произошло тление сушильного шкафа на площади 0,5 квадратного метра". Сейчас инцидент урегулирован.