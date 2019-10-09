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РИА Новости

На биофаке МГУ произошло задымление

12:49 09.10.2019 (обновлено: 12:57 09.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Задымление возникло в здании биологического факультета на территории МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве, людей эвакуировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение о задымлении сушильного шкафа в пятиэтажном здании биологического факультета по адресу: Ленинские горы, дом 1, строение 12", - сказал собеседник агентства.
Фундаментальная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова.
30 мая, 17:45РИА Новости
В Фундаментальную библиотеку МГУ попала молния
По его словам, студенты и сотрудники вышли из здания до того, как туда приехали пожарные.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, "произошло тление сушильного шкафа на площади 0,5 квадратного метра". Сейчас инцидент урегулирован.
Лабораторные сушильные шкафы используются для высушивания образцов для дальнейших исследований, температура в них может достигать сотен градусов по Цельсию.
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МГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваПроисшествия
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