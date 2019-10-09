Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T12:38Z
https://ria.ru/20191009/1559575585.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/38062/13/380621362_0:96:1024:672_1036x0_80_0_0_cd14e943a2812e6afb078d872068d856.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китаист рассказала о росте интереса россиян к культуре и языку Поднебесной

12:38 09.10.2019
6
© Flickr / sparkiebluesЧай
Чай
© Flickr / sparkieblues
МОСКВА, 9 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В России растет популярность китайской культуры и языка, рассказала победитель международного конкурса "Мост китайского языка" в 2005 году, блогер, автор книги "Китай. Все тонкости" Анна Кузина.

"У наших стран много точек соприкосновения в культуре, этнопсихологии, истории. Плюс, на руку прекрасные отношения двух стран в политическом и торгово-экономическом плане. Поэтому растущая популярность культуры и языка находит в России большой отклик", - прокомментировала Кузина растущий интерес россиян к Китаю.

При этом знания о Китае в России "пока поверхностные", считает она. "Только узкая прослойка людей, которая действительно интересуется китайской культурой, показывает глубокие знания", - добавила Кузина.
"С Китаем соприкосновение больше носит бытовой характер. Что касается культуры – все знают и любят Джеки Чана, многие наслышаны о Вонг Карвае, с удовольствием пьют китайский чай, с уважением относятся к кунфу", - считает блогер.
По ее словам, в России стремительно растет интерес к изучению китайского языка.
Дворцовый ансамбль Пурпурный запретный город
12:22Россия-Китай: Главное
Эксперт: понимание китайской культуры помогает развивать бизнес с КНР
"Китайская культура– это космос, море положительной энергии, масса полезного опыта, это другой мир, однажды попав в который, хочется его узнавать все глубже и глубже", - прокомментировала она свои впечатления от изучения культуры Китая.
В качестве подсказки начинающим китаистам Кузина посоветовала начать изучение Китая с традиций и быта. "Здоровый образ жизни, секреты красоты и долголетия, кухня, мудрость – все это находит наибольший отклик у моих читателей", - добавила она.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
Рекомендуем
Президент общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации развития филиппинских единоборств Александр Шлычков
WEKAF представила планы по развитию своего искусства в России
РИА
Новости
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019 году
Программный код на экране компьютера
Россия и Китай заключат договор о сотрудничестве в киберпространстве
Глава КЧР Рашид Темрезов
Глава КЧР представил экспозицию республики на "Золотой осени"
Лента
новостей
Статуя Альфреда Нобеля в Стокгольме, Швеция
Лауреаты Нобелевской премии по химии в 2019 году
Квартира
Более 2 млн кв м жилья введут в строй в Ленобласти до конца года
Шприц
Четверти жителей Липецкой области сделали прививки от гриппа
Лидер квантовых технологий Кристофер Монро оценил VR-проект РИА Новости
"Россия сегодня" примет участие в XIV Московском фестивале NAUKA 0+
Отделение Промсвязьбанка в Москве
ПСБ обеспечит регистрацию биометрии для быстрого доступа на FINOPOLIS-2019
Посетители на площадке фестиваля Золотая осень на Красной площади
Липчанам на выставке "Золотая осень 2019" вручили государственные награды
Города России. Тюмень
Виртуальные концертные залы откроются в Тюменской области
Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
Визит дивы: Ким Кардашьян в Ереване
Цифровое телевещание в Тверской области
Калужские власти выделили средства на закупку ТВ-приставок малоимущим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
Лента новостейМолния