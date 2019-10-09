Китаист рассказала о росте интереса россиян к культуре и языку Поднебесной

МОСКВА, 9 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В России растет популярность китайской культуры и языка, рассказала победитель международного конкурса "Мост китайского языка" в 2005 году, блогер, автор книги "Китай. Все тонкости" Анна Кузина. В России растет популярность китайской культуры и языка, рассказала победитель международного конкурса "Мост китайского языка" в 2005 году, блогер, автор книги "Китай. Все тонкости" Анна Кузина.

"У наших стран много точек соприкосновения в культуре, этнопсихологии, истории. Плюс, на руку прекрасные отношения двух стран в политическом и торгово-экономическом плане. Поэтому растущая популярность культуры и языка находит в России большой отклик", - прокомментировала Кузина растущий интерес россиян к Китаю.

При этом знания о Китае в России "пока поверхностные", считает она. "Только узкая прослойка людей, которая действительно интересуется китайской культурой, показывает глубокие знания", - добавила Кузина.

"С Китаем соприкосновение больше носит бытовой характер. Что касается культуры – все знают и любят Джеки Чана, многие наслышаны о Вонг Карвае, с удовольствием пьют китайский чай, с уважением относятся к кунфу", - считает блогер.

По ее словам, в России стремительно растет интерес к изучению китайского языка.

"Китайская культура– это космос, море положительной энергии, масса полезного опыта, это другой мир, однажды попав в который, хочется его узнавать все глубже и глубже", - прокомментировала она свои впечатления от изучения культуры Китая.