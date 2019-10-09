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РИА Новости

ОАЭ в 2020 году примут решение об отправке следующего космонавта

12:33 09.10.2019 (обновлено: 14:48 09.10.2019)
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© Фото : предоставлено космическим агентством ОАЭГенеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби
Генеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби
© Фото : предоставлено космическим агентством ОАЭ
АБУ-ДАБИ, 9 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты в 2020 году примут решение об отправке следующего космонавта, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби.
Первым эмиратским астронавтом, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС, стал Хазза аль-Мансури. Аль-Мансури вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом вернулись в корабле "Союз МС-12" с МКС 3 октября.
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"Сейчас мы сконцентрированы на миссии Хаззы аль-Мансури, его научных экспериментах, возвращении в страну. Мы не приняли решение, каков будет следующий шаг", - заявил он, отвечая на вопрос о том, готовится ли отправка на МКС следующего эмиратского космонавта уже сейчас.
"Если возвращаться к программе ОАЭ по пилотируемым полетам в космос – это продолжительная программа, не разовый визит, она продолжится на научной основе. Уверен, в течение ближайших месяцев или, возможно, в следующем году мы получим больше информации и поймем, какой шаг предпринять дальше", - добавил он.
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По словам аль-Ахбаби, Центр космических исследований имени Мухаммеда бен Рашида, который занимается программой пилотируемых полетов, подведет итоги первой миссии, и, исходя из них, примет решение о следующем полете.
Хазза аль-Мансури вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом вернулись в корабле "Союз МС-12" с МКС 3 октября. Аль-Мансури стал первым эмиратцем, полетевшим в космос, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС.
Читайте полный текст интервью>>
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