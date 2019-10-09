Медведев: от работы метеорологов во многом зависят жизнь и здоровье людей

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов Гидрометеорологической службы с 185-летием со дня ее образования, отметив, что от работы метеорологов во многом зависят жизнь и здоровье людей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Примите мои сердечные поздравления с замечательным юбилеем – 185-летием Гидрометеорологической службы России. В 1834 году указом Императора Николая I была учреждена Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория для регулярных геофизических наблюдений. Так начиналась история Росгидромета, ставшего первой национальной гидрометеорологической службой в мире", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что территория РФ простирается от Северного Ледовитого океана до Черноморского побережья Кавказа, от Калининграда до Дальнего Востока и находится в четырех климатических поясах. Он подчеркнул, что именно от профессионализма, четкой и слаженной работы специалистов Росгидромета зависит гидрометеорологическая безопасность страны.

"Вы изучаете различные природные явления, состояния атмосферы, суши, морей, океанов и рек, проводите комплексные исследования физических и гидробиологических процессов, составляете прогнозы погоды, предупреждаете о стихийных бедствиях. Ваша информация используется в самых разных отраслях экономики. А главное – от нее во многом зависят жизнь и здоровье людей", - подчеркнул российский премьер.

По мнению Медведева, в России по праву гордятся историей и традициями Гидрометеорологической службы, но не менее важен ее завтрашний день. Он подчеркнул, что в настоящее время, когда во всем мире происходят глобальные изменения климата, особое внимание необходимо уделять внедрению современных технологий в работу Росгидромета, а также подготовке высококвалифицированных специалистов.