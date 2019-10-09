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РИА Новости

Медведев: от работы метеорологов во многом зависят жизнь и здоровье людей

12:32 09.10.2019 (обновлено: 12:52 09.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов Гидрометеорологической службы с 185-летием со дня ее образования, отметив, что от работы метеорологов во многом зависят жизнь и здоровье людей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Примите мои сердечные поздравления с замечательным юбилеем – 185-летием Гидрометеорологической службы России. В 1834 году указом Императора Николая I была учреждена Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория для регулярных геофизических наблюдений. Так начиналась история Росгидромета, ставшего первой национальной гидрометеорологической службой в мире", - говорится в телеграмме.
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Медведев отметил, что территория РФ простирается от Северного Ледовитого океана до Черноморского побережья Кавказа, от Калининграда до Дальнего Востока и находится в четырех климатических поясах. Он подчеркнул, что именно от профессионализма, четкой и слаженной работы специалистов Росгидромета зависит гидрометеорологическая безопасность страны.
"Вы изучаете различные природные явления, состояния атмосферы, суши, морей, океанов и рек, проводите комплексные исследования физических и гидробиологических процессов, составляете прогнозы погоды, предупреждаете о стихийных бедствиях. Ваша информация используется в самых разных отраслях экономики. А главное – от нее во многом зависят жизнь и здоровье людей", - подчеркнул российский премьер.
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По мнению Медведева, в России по праву гордятся историей и традициями Гидрометеорологической службы, но не менее важен ее завтрашний день. Он подчеркнул, что в настоящее время, когда во всем мире происходят глобальные изменения климата, особое внимание необходимо уделять внедрению современных технологий в работу Росгидромета, а также подготовке высококвалифицированных специалистов.
Он также выразил уверенность, что опыт и ответственное отношение к делу помогут работникам Гидрометеорологической службы ответить на вызовы времени, выполнить намеченные планы, добиться новых успехов.
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