Эксперт: понимание китайской культуры помогает развивать бизнес с КНР

Китай зачастую привлекает россиян больше в деловом, чем в культурном аспекте, но бизнес нельзя построить без доверия и взаимопонимания, которые достигаются благодаря изучению культуры и истории страны.

"Обмены в области культуры укрепляют взаимопонимание и дружбу между нашими народами, способствуют росту популярности китайской культуры в России и нашей культуры в Китае. Надо продолжить укреплять культурные контакты между нашими странами, расширять их, проводить выставки, концерты, соревнования. Всегда большой отклик среди жителей России получают китайские выставки и концерты", - считает Очиров.

"Впечатляют достижения этой культуры. Я посвятил Китаю свою жизнь, изучаю китайскую культуру и китайский язык уже с 1983 года, но всегда каждый день своей жизни я открываю новое в китайской культуре и языке", - рассказал он.