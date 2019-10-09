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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Эксперт: понимание китайской культуры помогает развивать бизнес с КНР

12:22 09.10.2019
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© РИА Новости / Л. Бергольцев / Перейти в фотобанкДворцовый ансамбль "Пурпурный запретный город"
Дворцовый ансамбль Пурпурный запретный город
© РИА Новости / Л. Бергольцев
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МОСКВА, 9 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китай зачастую привлекает россиян больше в деловом, чем в культурном аспекте, но бизнес нельзя построить без доверия и взаимопонимания, которые достигаются благодаря изучению культуры и истории страны.
Таким мнением поделился культуролог, член экспертного совета РАСПП, доцент кафедры иностранных языков РЭУ им.Г.В.Плеханова Осор Очиров.
По словам эксперта, обмены между Россией и Китаем в разных областях двустороннего взаимодействия развиваются, благодаря поддержке руководства двух стран.

"Обмены в области культуры укрепляют взаимопонимание и дружбу между нашими народами, способствуют росту популярности китайской культуры в России и нашей культуры в Китае. Надо продолжить укреплять культурные контакты между нашими странами, расширять их, проводить выставки, концерты, соревнования. Всегда большой отклик среди жителей России　получают китайские выставки и концерты", - считает Очиров.

Китайскую культуру эксперт назвал "достоянием и ценностью" всей человеческой цивилизации.
"Впечатляют достижения этой культуры. Я посвятил Китаю свою жизнь, изучаю китайскую культуру и китайский язык уже с 1983 года, но всегда каждый день своей жизни я открываю новое в китайской культуре и языке", - рассказал он.
Великая китайская стена
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Китайская Народная Республика
"Чем глубже ты познаешь китайскую культуру, тем больше удивляешься и радуешься. Познание китайской культуры дарит человеку радость", - поделился своими впечатлениями от изучения Китая Очиров.
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