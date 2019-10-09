Пресс-конференция о IX Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее"

Участники:
- Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай КОРЧУНОВ;
- вице-президент МОО "Ассоциации полярников" Елена КУДРЯШОВА;
- исполнительный директор НО "Полярный фонд" Алексей МИНКИН.
К участию также приглашены:
- представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
- представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
- представители стран-участников и наблюдателей Арктического совета и других иностранных государств.
5-7 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет IX Международный форум "Арктика: настоящее и будущее". В ходе пресс-конференции будет представлена повестка предстоящего Форума с акцентом на значимые международные проекты, планируемые к реализации в российском сегменте Арктики. В частности, речь пойдет о высокоширотной научной дрейфующей экспедиции "Северный полюс – 2020" и строительстве подводной трансарктической магистральной волоконно-оптической линии связи.
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- Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай КОРЧУНОВ;
- вице-президент МОО "Ассоциации полярников" Елена КУДРЯШОВА;
- исполнительный директор НО "Полярный фонд" Алексей МИНКИН.
К участию также приглашены:
- представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
- представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
- представители стран-участников и наблюдателей Арктического совета и других иностранных государств.
5-7 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет IX Международный форум "Арктика: настоящее и будущее". В ходе пресс-конференции будет представлена повестка предстоящего Форума с акцентом на значимые международные проекты, планируемые к реализации в российском сегменте Арктики. В частности, речь пойдет о высокоширотной научной дрейфующей экспедиции "Северный полюс – 2020" и строительстве подводной трансарктической магистральной волоконно-оптической линии связи.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/