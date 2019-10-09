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РИА Новости

Пресс-конференция о IX Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее"

11:54 09.10.2019 (обновлено: 11:56 09.10.2019)
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17 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к IX Международному форуму "Арктика: настоящее и будущее".
Участники:
- Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай КОРЧУНОВ;
- вице-президент МОО "Ассоциации полярников" Елена КУДРЯШОВА;
- исполнительный директор НО "Полярный фонд" Алексей МИНКИН.

К участию также приглашены:
- представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
- представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
- представители стран-участников и наблюдателей Арктического совета и других иностранных государств.

5-7 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет IX Международный форум "Арктика: настоящее и будущее". В ходе пресс-конференции будет представлена повестка предстоящего Форума с акцентом на значимые международные проекты, планируемые к реализации в российском сегменте Арктики. В частности, речь пойдет о высокоширотной научной дрейфующей экспедиции "Северный полюс – 2020" и строительстве подводной трансарктической магистральной волоконно-оптической линии связи.

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Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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