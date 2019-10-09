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РИА Новости

Миссия МВФ оценила меры правительства Молдавии в вопросе внедрения реформ

11:53 09.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Глава миссии МВФ Рубен Атоян подвел итоги визита в Кишинев и положительно отметил решительные меры правительства Молдавии во продвижению реформ.
"Мы воздаем должное властям за принятие решительных мер, чтобы вернуть программу, поддерживаемую МВФ, на намеченный курс... В течение прошедшей недели мы обсудили в конструктивном ключе текущее состояние экономики и политику властей по сохранению макроэкономической стабильности и стабильности публичных финансов", - говорится в заявлении Атояна, опубликованном на сайте представительства МВФ в Молдавии.
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Он отметил, что миссия положила начало "обсуждению приоритетов в области политик и финансирования бюджета" на 2020 год.
"Мы продолжим обсуждение мер и реформ, направленных на обеспечение внедрения мер налогово-бюджетной политики на 2020 год, в том числе в ходе предстоящих ежегодных совещаний МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне", - подчеркнул Атоян.
Ранее премьер Молдавии Майя Санду сообщила, что республика может в 2019 году получить от МВФ транш в размере 46,5 миллионов долларов.
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Майя СандуМВФМолдавияКишиневВ мире
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