Миссия МВФ оценила меры правительства Молдавии в вопросе внедрения реформ

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Глава миссии МВФ Рубен Атоян подвел итоги визита в Кишинев и положительно отметил решительные меры правительства Молдавии во продвижению реформ.

"Мы воздаем должное властям за принятие решительных мер, чтобы вернуть программу, поддерживаемую МВФ, на намеченный курс... В течение прошедшей недели мы обсудили в конструктивном ключе текущее состояние экономики и политику властей по сохранению макроэкономической стабильности и стабильности публичных финансов", - говорится в заявлении Атояна, опубликованном на сайте представительства МВФ в Молдавии.

Он отметил, что миссия положила начало "обсуждению приоритетов в области политик и финансирования бюджета" на 2020 год.

"Мы продолжим обсуждение мер и реформ, направленных на обеспечение внедрения мер налогово-бюджетной политики на 2020 год, в том числе в ходе предстоящих ежегодных совещаний МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне", - подчеркнул Атоян.