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РИА Новости

Полиция возбудила дело из-за избиения главреда информагентства в Магадане

11:50 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МАГАДАН, 9 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские в Магадане возбудили уголовное дело по статье "Побои" после обращения к ним главного редактора местного информагентства "Весьма" Андрея Гришина, который заявил, что на него напали в подъезде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по региону.
Гришин на страницах информагентства "Весьма" сообщил, что на него напали двое неизвестных в подъезде дома. Мужчины несколько раз ударили журналиста и потребовали впредь не писать критических статей. Гришин обратился в полицию и снял убегавших на видеокамеру телефона. Он заявил, что не знает, кто на него напал и с чем это связано. Региональное отделение Союза журналистов России взяло на контроль расследование инцидента.
"По данному факту сотрудниками отдела дознания ОМВД России по городу Магадану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). Максимальная санкция - лишение свободы на срок до двух лет", - сообщили в пресс-службе.
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