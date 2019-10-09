Полиция возбудила дело из-за избиения главреда информагентства в Магадане

МАГАДАН, 9 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские в Магадане возбудили уголовное дело по статье "Побои" после обращения к ним главного редактора местного информагентства "Весьма" Андрея Гришина, который заявил, что на него напали в подъезде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по региону.