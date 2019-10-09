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РИА Новости

Вице-премьер Акимов возглавил совет директоров АО "Почта России"

11:44 09.10.2019 (обновлено: 13:17 09.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов возглавил совет директоров АО "Почта России", следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
"Назначить члена совета директоров акционерного общества "Почта России" Максима Акимова председателем совета директоров указанного акционерного общества", - говорится в документе.
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Согласно распоряжению, в совет директоров также вошли: глава Минкомсвязи Константин Носков и его заместитель Олег Войтенко, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, замглавы Минфина Андрей Иванов, глава Профсоюза работников связи Анатолий Назейкин, глава АО "Почта России" Николай Подгузов.
В качестве независимых директоров в совет вошли: глава ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров ООО "Дигинавис", экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров, глава совета директоров "Первой грузовой компании", экс-глава Администрации президента РФ Александр Волошин, гендиректор ООО "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" Василий Сидоров.
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Кроме того, в совет вошли председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов и председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.
Все члены совета назначены сроком на 5 лет.
АО "Почта России" стало правопреемником одноименного ФГУПа, 100% его акций принадлежит РФ. В конце сентября правительство утвердило устав нового АО с капиталом в 15,8 миллиарда рублей. Совет директоров АО будет назначаться правительством РФ на срок не более 5 лет. Правительство может представить 11 человек в совет, еще по одному члену могут выдвинуть Совет Федерации, Госдума и профсоюз. Председателя совета назначает кабмин.
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Максим АкимовПочта РоссииРоссияЭкономика
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