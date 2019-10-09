В Нижнем Новгороде один человек погиб при столкновении двух автомобилей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт — РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, получили травмы при столкновении двух автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло в среду в 7.20 на проспекте Молодежном в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП один из пассажиров машины, в которую пришелся удар, погиб, водитель и два других пассажира этого автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в другом автомобиле на момент столкновения находились двое детей, один из которых также получил травмы.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.