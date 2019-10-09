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РИА Новости

В Нижнем Новгороде один человек погиб при столкновении двух автомобилей

11:38 09.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт — РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, получили травмы при столкновении двух автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло в среду в 7.20 на проспекте Молодежном в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП один из пассажиров машины, в которую пришелся удар, погиб, водитель и два других пассажира этого автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в другом автомобиле на момент столкновения находились двое детей, один из которых также получил травмы.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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ГИБДД МВД РФНижний НовгородМВД РФРоссияПроисшествия
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