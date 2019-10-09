В Нижнем Новгороде один человек погиб при столкновении двух автомобилей

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП один из пассажиров машины, в которую пришелся удар, погиб, водитель и два других пассажира этого автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.