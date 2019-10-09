Sputnik продолжает расширять партнерскую сеть в Латинской Америке

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и информационное агентство AN Panamá подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает обмен новостными материалами, а также другие виды практического взаимодействия с целью сближения и взаимопонимания России и Панамы.
Для Sputnik это первое соглашение, оформленное с панамскими СМИ. Свои подписи под документом поставили первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков и генеральный директор AN Panamá Орландо Мендьета.
"С удовольствием приветствуем нового партнера Sputnik в Латинской Америке, что еще раз подчеркивает стабильно высокий интерес к нашему контенту и профессионализм команды Sputnik Mundo. Надеемся, что документ станет мощным стимулом для развития партнерства в медийной сфере между Россией и Панамой", – подчеркнул Сергей Кочетков.
"Для нас подписание меморандума играет важную роль, так как будет содействовать производству и развитию специализированного информационного контента. Кроме того, документ предоставляет нашему агентству доступ к целому ряду материалов по темам, интересным во всем мире", – отметил, в свою очередь, Орландо Мендьета.
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