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РИА Новости

Sputnik продолжает расширять партнерскую сеть в Латинской Америке

11:26 09.10.2019 (обновлено: 11:37 09.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтудия радио Sputnik в "Экспофоруме" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Студия радио Sputnik в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и информационное агентство AN Panamá подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает обмен новостными материалами, а также другие виды практического взаимодействия с целью сближения и взаимопонимания России и Панамы.
Для Sputnik это первое соглашение, оформленное с панамскими СМИ. Свои подписи под документом поставили первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков и генеральный директор AN Panamá Орландо Мендьета.
"С удовольствием приветствуем нового партнера Sputnik в Латинской Америке, что еще раз подчеркивает стабильно высокий интерес к нашему контенту и профессионализм команды Sputnik Mundo. Надеемся, что документ станет мощным стимулом для развития партнерства в медийной сфере между Россией и Панамой", – подчеркнул Сергей Кочетков.
"Для нас подписание меморандума играет важную роль, так как будет содействовать производству и развитию специализированного информационного контента. Кроме того, документ предоставляет нашему агентству доступ к целому ряду материалов по темам, интересным во всем мире", – отметил, в свою очередь, Орландо Мендьета.
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Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10,5 миллиона. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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