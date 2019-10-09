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РИА Новости

Около 30 мирных жителей погибли при авиаударах США в Афганистане

11:16 09.10.2019
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© AP Photo / Rahmat GulАфганистан
Афганистан
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ООН сообщила, что не менее 30 мирных жителей погибли в результате авиаударов США по возможным нарколабораториям в Афганистане в мае этого года, организация проверяет сообщения о гибели еще 30 человек, сообщается на сайте миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).
В мае агентство Khaama Press сообщило со ссылкой на представителей министерства обороны, что коалиция во главе с США и афганские вооруженные силы провели совместные точечные авиаудары в провинции Фарах на западе Афганистана. Сообщалось, что в результате авиаударов удалось ликвидировать не менее 150 талибов и уничтожить 68 лабораторий по производству наркотиков.
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"ООН подтвердила, что в результате авиаударов, произошедших 5 мая, 39 мирных жителей погибли и пострадали (30 погибли, пятеро пострадали, судьба четырех неизвестна), среди них 14 детей и одна женщина", - говорится в релизе миссии.
Отмечается, что ООН работает над проверкой сообщений, согласно которым еще 30 человек погибли, семеро пострадали в результате авиаударов, большинство из них женщины и дети.
"Хотя авиаудары по предполагаемым нарколабораториям происходили и ранее, это первый случай, когда UNAMA получила доклад о большом числе жертв среди мирных жителей в результате такой операции", - говорится в сообщении.
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ООН призвала вести борьбу с деятельностью, связанной с наркотиками с помощью закона, а не военных операций, которые ставят в опасность мирных жителей.
США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.
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Дональд ТрампАфганистанООНСШАВ мире
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