Международный фестиваль ArsLonga открылся в Московской консерватории

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Международный музыкальный фестиваль ArsLonga открылся на сцене Большого зала консерватории концертом, посвященным 30-летию Московского государственного симфонического оркестра, сообщили в пресс-службе проекта.

Фестиваль продлится до 16 ноября и представит основную и региональную программу. Так, сразу после концерта-открытия худрук смотра, пианист Иван Рудин, актеры театра и кино Игорь Миркурбанов, Дарья Мороз и оркестр отправятся в Севастополь и Симферополь, где выступят с симфоспектаклем "Мастер и Маргарита" по мотивам романа Михаила Булгакова.

"Основная программа продолжится 20 октября концертом "Путешествие джентльмена": в этот вечер Московский государственный симфонический оркестр под руководством итальянского маэстро Никола Джулиани представит в БЗК образы Князя Игоря, Манфреда, барона фон Айзенштайна, а во втором отделении исполнит сюиту Рихарда Штрауса к пьесе Мольера "Мещанин во дворянстве", — говорится в сообщении.

Кульминацией всего фестиваля станет "Рахманинов-марафон" — 16 ноября на сцене концертного зала "Зарядье" прозвучат все концерты композитора.

"Его произведения исполнят лауреаты и участники Международного Конкурса им. Чайковского разных лет и пианист Иван Рудин в сопровождении ведущих представителей нового поколения российской дирижерской школы и государственного симфонического оркестра "Новая Россия", — заключили организаторы мероприятия.