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РИА Новости
Культура

Международный фестиваль ArsLonga открылся в Московской консерватории

12:01 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкБольшой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Большой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Международный музыкальный фестиваль ArsLonga открылся на сцене Большого зала консерватории концертом, посвященным 30-летию Московского государственного симфонического оркестра, сообщили в пресс-службе проекта.
Фестиваль продлится до 16 ноября и представит основную и региональную программу. Так, сразу после концерта-открытия худрук смотра, пианист Иван Рудин, актеры театра и кино Игорь Миркурбанов, Дарья Мороз и оркестр отправятся в Севастополь и Симферополь, где выступят с симфоспектаклем "Мастер и Маргарита" по мотивам романа Михаила Булгакова.
"Основная программа продолжится 20 октября концертом "Путешествие джентльмена": в этот вечер Московский государственный симфонический оркестр под руководством итальянского маэстро Никола Джулиани представит в БЗК образы Князя Игоря, Манфреда, барона фон Айзенштайна, а во втором отделении исполнит сюиту Рихарда Штрауса к пьесе Мольера "Мещанин во дворянстве", — говорится в сообщении.
Кульминацией всего фестиваля станет "Рахманинов-марафон" — 16 ноября на сцене концертного зала "Зарядье" прозвучат все концерты композитора.
"Его произведения исполнят лауреаты и участники Международного Конкурса им. Чайковского разных лет и пианист Иван Рудин в сопровождении ведущих представителей нового поколения российской дирижерской школы и государственного симфонического оркестра "Новая Россия", — заключили организаторы мероприятия.
Международный музыкальный фестиваль ArsLonga проходит в Москве с 2000 года по инициативе пианиста-виртуоза, художественного руководителя Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества, лауреата международных конкурсов Ивана Рудина. Фестиваль ежегодно посвящен памятным датам и чествует выдающихся артистов и композиторов. Кроме того, в рамках проекта традиционно проходят образовательные мероприятия с участием мэтров музыкального искусства.
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