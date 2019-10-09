Калужские власти выделили средства на закупку ТВ-приставок малоимущим

КАЛУГА, 9 окт – РИА Новости. Калужские власти выделили около 500 тысяч рублей на приобретение оборудования для приема цифрового сигнала малоимущим гражданам, сообщил РИА Новости губернатор Анатолий Артамонов.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион, в их числе Калужская область, перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".

Губернатор рассказал, что власти, согласно региональному законодательству, оказывают помощь в приобретении оборудования для приема цифрового сигнала тем гражданам, у которых не хватает на это средств.

"Граждане, у которых среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, устанавливаемого ежеквартально правительством Калужской области, могут обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства за оказанием материальной помощи на приобретение оборудования для приема цифрового телерадиовещания", - рассказал Артамонов, отметив, что максимальный размер материальной помощи на одну семью составляет 6 тысяч рублей.

По его словам, отдельные муниципалитеты Калужской области также оказывают помощь нуждающимся в приобретении комплектов оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала за счет средств муниципальных образований.