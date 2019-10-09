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РИА Новости
Калужская область

Калужские власти выделили средства на закупку ТВ-приставок малоимущим

11:07 09.10.2019 (обновлено: 14:36 09.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦифровое телевещание в Тверской области
Цифровое телевещание в Тверской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 9 окт – РИА Новости. Калужские власти выделили около 500 тысяч рублей на приобретение оборудования для приема цифрового сигнала малоимущим гражданам, сообщил РИА Новости губернатор Анатолий Артамонов.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион, в их числе Калужская область, перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
Губернатор рассказал, что власти, согласно региональному законодательству, оказывают помощь в приобретении оборудования для приема цифрового сигнала тем гражданам, у которых не хватает на это средств.
"Граждане, у которых среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, устанавливаемого ежеквартально правительством Калужской области, могут обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства за оказанием материальной помощи на приобретение оборудования для приема цифрового телерадиовещания", - рассказал Артамонов, отметив, что максимальный размер материальной помощи на одну семью составляет 6 тысяч рублей.
По его словам, отдельные муниципалитеты Калужской области также оказывают помощь нуждающимся в приобретении комплектов оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала за счет средств муниципальных образований.
"В среднем около 10 льготников еженедельно получают материальную помощь. Всего помощь оказана 304 домохозяйствам на общую сумму около 500 тысяч рублей", - сообщил губернатор.
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