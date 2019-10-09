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РИА Новости

Пушков пошутил над публикацией NYT о "спецподразделениях ГРУ"

10:52 09.10.2019 (обновлено: 16:24 09.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков сравнил сообщения западных СМИ о секретных подразделениях российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Европе со сценарием плохого триллера.
Ранее New York Times опубликовало статью о "подразделении ГРУ 29155", которое якобы стоит за отравлением Скрипалей и попыткой государственного переворота в Черногории. При этом отмечается, что о его существовании не знают даже другие сотрудники ГРУ.
Пушков в своем аккаунте в Twitter отметил, что описываемое изданием подразделение ГРУ по саботажу "настолько секретно, что о его акциях тоже никто ничего не знает".
"В общем, спутали сценарий плохого голливудского триллера и реальность", — подытожил сенатор.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Алексей Пушков
Сенатор
Только тсс
16:22РИА Новости
Только тсс
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств.
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СолсбериДело об отравлении СкрипалейСергей ЛавровГлавное разведывательное управление РФАлексей ПушковМоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну реальность мы все знаем в Сирии, когда США просит РФ выйти из квадрата такого-то, РФ говорит "нас там нет"... США: отлично! FIRE... А потом мы читаем "Источник в ЧВК Вагнера уточнил потери"
9 октября, 12:03
PZPetr Zhukoff
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