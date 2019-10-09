Пушков пошутил над публикацией NYT о "спецподразделениях ГРУ"

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств.