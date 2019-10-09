Пушков пошутил над публикацией NYT о "спецподразделениях ГРУ"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков сравнил сообщения западных СМИ о секретных подразделениях российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Европе со сценарием плохого триллера.
Ранее New York Times опубликовало статью о "подразделении ГРУ 29155", которое якобы стоит за отравлением Скрипалей и попыткой государственного переворота в Черногории. При этом отмечается, что о его существовании не знают даже другие сотрудники ГРУ.
Пушков в своем аккаунте в Twitter отметил, что описываемое изданием подразделение ГРУ по саботажу "настолько секретно, что о его акциях тоже никто ничего не знает".
"В общем, спутали сценарий плохого голливудского триллера и реальность", — подытожил сенатор.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств.