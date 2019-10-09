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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров призвал США прислушаться к доводам об опасности их действий в Сирии

10:35 09.10.2019
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© REUTERS / Rodi Said/File PhotoСовместный патруль военных США и Турции в Сирии
Совместный патруль военных США и Турции в Сирии
© REUTERS / Rodi Said/File Photo
Совместный патруль военных США и Турции в Сирии. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 9 окт - РИА Новости. Россия надеется, что Вашингтон прислушается к доводам Москвы об опасности его действий в Сирии, в том числе на северо-востоке страны, где США активно "продвигали курдскую тему", заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что в ходе недавнего визита в Иракский Курдистан обсуждал непоследовательность действий США в регионе с руководством автономии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
09:56Война в Сирии
Лавров назвал позицию США по Сирии противоречивой
"Они крайне встревожены тем, что такое лёгкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"Мы доводим эту точку зрения до американской стороны, надеюсь, они слышат нас. Но на практике пока мы не видим серьезных изменений их непоследовательной противоречивой политики", - отметил глава МИД РФ.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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