Лавров призвал США прислушаться к доводам об опасности их действий в Сирии

НУР-СУЛТАН, 9 окт - РИА Новости. Россия надеется, что Вашингтон прислушается к доводам Москвы об опасности его действий в Сирии, в том числе на северо-востоке страны, где США активно "продвигали курдскую тему", заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что в ходе недавнего визита в Иракский Курдистан обсуждал непоследовательность действий США в регионе с руководством автономии.

"Они крайне встревожены тем, что такое лёгкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать", - сказал Лавров на пресс-конференции.