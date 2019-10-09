СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках

САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.

Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что, по версии следствия, в период с 24 по 25 сентября трое сотрудников межмуниципального отдела МВД России "Саратовский" избили 32-летнего мужчину, которого доставили в отдел полиции в связи с подозрением в совершении преступления, а затем причинили потерпевшему ожоги "нагревающимся металлическим прибором". Всех троих полицейских во вторник задержали по подозрению в превышении полномочий. Расследование дела взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко.

"Задержаны трое оперуполномоченных МО МВД России "Саратовский" Саратовской области. На основе собранных по делу доказательств им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия". Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

Фигурантам дела грозит до 10 лет заключения.

Уточняется, что, по версии следствия, полицейские при отсутствии законных оснований применили насилие к потерпевшему в ночное время - в период с 23.00 24 сентября до 7.00 25 сентября, а потерпевшего доставили в отдел, подозревая его в хищении.