Лавров предостерег от панических настроений в отношении судьбы ООН

НУР-СУЛТАН, 9 окт - РИА Новости. ООН является организацией со сложным механизмом, в которой участвует 193 государства, задача ООН - вырабатывать приемлемые для них подходы к глобальным проблемам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

"ООН - очень сложный механизм, хотя бы просто потому что в нем участвует 193 государства, и задача ООН - делать так чтобы вырабатывать подходы к глобальным проблемам, которые будут приемлемы для всех этих государств. Иногда в одном правительстве бывает сложно договариваться различным министерствам и ведомствам, а здесь все-таки все страны мира", - заявил глава МИД.