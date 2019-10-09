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РИА Новости

Лавров предостерег от панических настроений в отношении судьбы ООН

10:32 09.10.2019 (обновлено: 12:01 09.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции по итогам переговоров. 9 октября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции по итогам переговоров. 9 октября 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции по итогам переговоров. 9 октября 2019
НУР-СУЛТАН, 9 окт - РИА Новости. ООН является организацией со сложным механизмом, в которой участвует 193 государства, задача ООН - вырабатывать приемлемые для них подходы к глобальным проблемам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
Лавров находится с официальным визитом в Нур-Султане.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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"ООН - очень сложный механизм, хотя бы просто потому что в нем участвует 193 государства, и задача ООН - делать так чтобы вырабатывать подходы к глобальным проблемам, которые будут приемлемы для всех этих государств. Иногда в одном правительстве бывает сложно договариваться различным министерствам и ведомствам, а здесь все-таки все страны мира", - заявил глава МИД.
"Поэтому я бы предостерег от каких-то панических настроений в отношении судьбы ООН, у человечества нет ничего более прочного Устава этой организации и той структуры механизмов сотрудничества, которая на основе устава была создана", - указал Лавров.
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Нур-СултанСергей ЛавровМИД РФООНРоссияВ мире
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