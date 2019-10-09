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РИА Новости

В Уфе потушили трехметровый факел из газопровода

10:31 09.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
УФА, 9 окт - РИА Новости. Спасатели потушили трехметровый факел на газопроводе в Уфе, который возник из-за сварочных работ, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее ведомство сообщало, что на улице Ульяновых в Уфе произошло факельное горение остатков газа на подземном газопроводе высотой три метра при проведении плановых работ по врезке на газопроводе низкого давления бригадой ПАО "Газпром газораспределение в Уфе".
"Причиной горения стало проведение сварочных работ. Факельное горение ликвидировано, все устранили, никто не пострадал", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
В ведомстве отметили, что на ликвидации последствий происшествия работали 9 спасателей и 2 единицы техники.
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