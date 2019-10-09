В Уфе потушили трехметровый факел из газопровода

УФА, 9 окт - РИА Новости. Спасатели потушили трехметровый факел на газопроводе в Уфе, который возник из-за сварочных работ, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии.

Ранее ведомство сообщало, что на улице Ульяновых в Уфе произошло факельное горение остатков газа на подземном газопроводе высотой три метра при проведении плановых работ по врезке на газопроводе низкого давления бригадой ПАО "Газпром газораспределение в Уфе".

"Причиной горения стало проведение сварочных работ. Факельное горение ликвидировано, все устранили, никто не пострадал", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.