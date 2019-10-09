В Тюменской области аварийный жилфонд расселяют с опережением графика

ТЮМЕНЬ, 9 окт – РИА Новости. Более 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселены в Тюменской области по состоянию на начало октября 2019 года, что в четыре раза выше установленного проектом показателя, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Тринадцать тысяч квадратных метров – это 284 жилых помещения, переселены 766 человек. До конца года в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" планируется расселить почти тысячу человек и освободить 22,8 тысяч квадратных метров аварийного фонда", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что предыдущую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы Тюменская область ежегодно выполняла с опережением графика, что в итоге позволило закрыть программу ранее намеченного срока на 8 месяцев.