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РИА Новости
Тюменская область

В Тюменской области аварийный жилфонд расселяют с опережением графика

10:27 09.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВиды Тюмени
Виды Тюмени
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 9 окт – РИА Новости. Более 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселены в Тюменской области по состоянию на начало октября 2019 года, что в четыре раза выше установленного проектом показателя, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Тринадцать тысяч квадратных метров – это 284 жилых помещения, переселены 766 человек. До конца года в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" планируется расселить почти тысячу человек и освободить 22,8 тысяч квадратных метров аварийного фонда", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что предыдущую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы Тюменская область ежегодно выполняла с опережением графика, что в итоге позволило закрыть программу ранее намеченного срока на 8 месяцев.
"В этом направлении у нас уже накоплен серьезный опыт, и в последние годы Тюменская область выполняла программу с опережением срока, будем стараться и дальше так работать", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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