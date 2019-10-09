В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев из Ливана и Иордании

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 211 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 474 человека (женщин – 142, детей – 242), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 737 человек (женщин – 221, детей – 376)", - говорится в бюллетене.