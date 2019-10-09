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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев из Ливана и Иордании

10:22 09.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн на Голанских высотах
Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн на Голанских высотах
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 211 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 474 человека (женщин – 142, детей – 242), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 737 человек (женщин – 221, детей – 376)", - говорится в бюллетене.
Отмечается, что за сутки восстановлены семь жилых домов и электроподстанция. Кроме того, инженерные подразделения ВС Сирии разминировали два гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 33 взрывоопасных предмета.
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