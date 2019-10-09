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РИА Новости
Калужская область

Около 350 волонтеров помогли жителям Калужской области настроить "цифру"

10:18 09.10.2019
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
ТВ-пульт. Архивное фото
КАЛУГА, 9 окт – РИА Новости. Около 350 волонтеров, в основном студенты, помогают жителям Калужской области подключиться к цифровому телевещанию, сообщил РИА Новости губернатор Анатолий Артамонов.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион, в их числе Калужская область, перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
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"Опыт регионов первой и второй волны отключения аналогового вещания показал, что без помощи волонтеров сложно донести информацию до каждого гражданина и оказать помощь всем нуждающимся. Фактически в настоящее время реальную работу на территории Калужской области осуществляют порядка 300-350 волонтеров", - рассказал губернатор.
По его словам, работа волонтеров была разделена на два этапа: сначала они собирали сведения о том, сколько домохозяйств принимают цифровой сигнал, затем волонтеры начали помогать людям подключаться к "цифре".
Губернатор отметил, что в целях безопасности волонтеров было решено привлекать к этой работе исключительно совершеннолетних граждан. Волонтеры не осуществляют никаких монтажных работ, работ на высоте и работ, связанных с электричеством, подчеркнул Артамонов.
"Присоединяются к волонтерскому движению в основном молодые люди, в большей степени это студенты, которые в свободное от учебы время имеют возможность оказывать помощь. Для современной активной калужской молодежи стать волонтером – достойная цель в жизни, развивающая трудолюбие, ответственность, коммуникабельность и желание помогать другим", - сказал глава региона, добавив, что к настоящему моменту силами волонтеров и задействованных лиц оказана помощь в настройке и подключении оборудования более чем в 3,6 тысячи домохозяйств.
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