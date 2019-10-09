Около 350 волонтеров помогли жителям Калужской области настроить "цифру"

КАЛУГА, 9 окт – РИА Новости. Около 350 волонтеров, в основном студенты, помогают жителям Калужской области подключиться к цифровому телевещанию, сообщил РИА Новости губернатор Анатолий Артамонов.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион, в их числе Калужская область, перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".

"Опыт регионов первой и второй волны отключения аналогового вещания показал, что без помощи волонтеров сложно донести информацию до каждого гражданина и оказать помощь всем нуждающимся. Фактически в настоящее время реальную работу на территории Калужской области осуществляют порядка 300-350 волонтеров", - рассказал губернатор.

По его словам, работа волонтеров была разделена на два этапа: сначала они собирали сведения о том, сколько домохозяйств принимают цифровой сигнал, затем волонтеры начали помогать людям подключаться к "цифре".

Губернатор отметил, что в целях безопасности волонтеров было решено привлекать к этой работе исключительно совершеннолетних граждан. Волонтеры не осуществляют никаких монтажных работ, работ на высоте и работ, связанных с электричеством, подчеркнул Артамонов.