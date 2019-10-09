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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 26 нарушений перемирия в Сирии

10:16 09.10.2019
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© РИА Новости / Антон СкрипуновПоврежденные минометным обстрелом дома в районе Барза на востоке Дамаска
Поврежденные минометным обстрелом дома в районе Барза на востоке Дамаска
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 34, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Алеппо – семь, Латакия – семь, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 16, Латакия – 10, Хама – два, Алеппо – шесть", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.
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