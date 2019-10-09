Россия за сутки зафиксировала 26 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Алеппо – семь, Латакия – семь, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 16, Латакия – 10, Хама – два, Алеппо – шесть", - говорится в сообщении.