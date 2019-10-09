Калужская область готова к переходу на цифровое телевещание

Переход с аналогового на цифровое телевещание . Архивное фото

Переход с аналогового на цифровое телевещание

КАЛУГА, 9 окт – РИА Новости. Калужская область полностью готова к переходу на цифровое телевещание: охват территорий цифровым сигналом составляет почти 100%, в отдаленных населенных пунктах оборудуют установки комплектов спутникового, кабельного, а также IP-телевидения, сообщил РИА Новости губернатор Анатолий Артамонов.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион, в их числе Калужская область, перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".

"В Калужской области полностью построена инфраструктура эфирного цифрового телевещания, включающая 29 телевышек. С 22 декабря 2018 года в цифровом формате бесплатно транслируется 20 телевизионных и 3 радиоканала. Охват населения области с устойчивым цифровым телевизионным сигналом составляет 99,6%", - рассказал глава региона.

Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением региональных программ "ГТРК Калуга" в каналы "Россия 1", "Россия 24" и "Радио России".

По словам губернатора, в регионе есть населенные пункты, не попавшие в зону охвата цифровым эфирным телевещанием.