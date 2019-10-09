Источник сообщил о госпитализации вице-премьера правительства Прикамья

ПЕРМЬ, 9 окт - РИА Новости. Вице-премьер правительства Пермского края Антон Удальев попал в больницу, ухудшение состояния его здоровья может быть связано с давлением со стороны контролирующих органов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.