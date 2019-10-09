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РИА Новости

Источник сообщил о госпитализации вице-премьера правительства Прикамья

10:02 09.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 9 окт - РИА Новости. Вице-премьер правительства Пермского края Антон Удальев попал в больницу, ухудшение состояния его здоровья может быть связано с давлением со стороны контролирующих органов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Удальев в больнице. Возможно, это связано с давлением со стороны контролирующих органов, которое было последние два года", - пояснил собеседник агентства.
По данным издания "Коммерсант-Прикамье", весной 2017 года по материалам прокуратуры Пермского края было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий") в отношении сотрудников региональной службы по тарифам (РСТ). Как уточняет издание, речь шла о незаконной отмене долгосрочных тарифов для ряда электросетевых компаний. При этом в действиях руководителя РСТ Удальева прокуратура усмотрела признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ"). В августе 2018 года издание сообщило о прекращении уголовных дел в связи с тем, что правоохранительные органы не нашли состава преступления.
В министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края, которое сейчас курирует Удальев, от комментариев по поводу его госпитализации отказались.
Владислав Логинов
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