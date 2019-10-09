Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T09:44Z
https://ria.ru/20191009/1559566219.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153396/39/1533963962_0:143:3133:1905_1036x0_80_0_0_6703a347c324d7894be772858ee82626.jpg
РИА Новости

В Югре задержали подозреваемого в серии поджогов жилых домов

09:44 09.10.2019
788
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота полиции
Работа полиции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Работа полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 окт - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в серии поджогов жилых домов в Ханты-Мансийском автономном округе, из-за чего без крова остались 157 человек, сообщает в среду пресс-служба регионального управления МВД.
Пожары происходили с февраля по сентябрь в поселке городского типа Пойковский Нефтеюганского района. Два жилых деревянных многоквартирных дома сгорели полностью, из-за чего имущества лишились 157 человек, еще пять аналогичных домов выгорели частично, их удалось восстановить. Предварительный ущерб от действий поджигателя оценили как минимум в 10 миллионов рублей, по данным фактам возбуждено восемь уголовных дел.
Фото с места пожара
5 сентября, 08:00РИА Новости
"Двое сгорели заживо, одна в больнице": кто поджег жилой дом в Саратове
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Фигурант пытался скрыться на железнодорожным транспорте, но был снят с поезда сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганскому району на станции Краснодар. В настоящее время он доставлен в Нефтеюганский район, ему избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, подозреваемый - безработный местный житель, ранее судимый, поджоги он совершал, будучи пьяным.
Как уточнили в УМВД, семьи, лишившиеся из-за поджогов своих квартир, расселены во временный жилфонд или проживают у родственников.
1102030
Обсудить 0
Ханты-Мансийский автономный округМВД РФПроисшествия
Рекомендуем
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
РИА
Новости
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Ирина Алашкевич
СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
Лента
новостей
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Житель города Рязани 1999 года рождения, подозреваемый в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана войны и его жены
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Задержание подозреваемых в финансировании терроризма
ФСБ пресекла деятельность сети сторонников ИГ*
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила спросить у профсоюзов про проданные в 90-х санатории
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Актриса Анастасия Заворотнюк
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Задержание подозреваемых в финансировании терроризма
Стали известны подробности задержания финансистов ИГ* в Кабардино-Балкарии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Слуцкий призвал депутатов отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
Лента новостейМолния