В Югре задержали подозреваемого в серии поджогов жилых домов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 окт - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в серии поджогов жилых домов в Ханты-Мансийском автономном округе, из-за чего без крова остались 157 человек, сообщает в среду пресс-служба регионального управления МВД.

Пожары происходили с февраля по сентябрь в поселке городского типа Пойковский Нефтеюганского района. Два жилых деревянных многоквартирных дома сгорели полностью, из-за чего имущества лишились 157 человек, еще пять аналогичных домов выгорели частично, их удалось восстановить. Предварительный ущерб от действий поджигателя оценили как минимум в 10 миллионов рублей, по данным фактам возбуждено восемь уголовных дел.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Фигурант пытался скрыться на железнодорожным транспорте, но был снят с поезда сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганскому району на станции Краснодар. В настоящее время он доставлен в Нефтеюганский район, ему избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, подозреваемый - безработный местный житель, ранее судимый, поджоги он совершал, будучи пьяным.