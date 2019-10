Четвертая Лизинговая конференция "Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки"

- генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим АГАДЖАНОВ;- директор по стратегии ГК "ФИНАМ" Ярослав КАБАКОВ;- доктор наук, автор The Saturday Economist, главный экономист компании Equilibrium Asset Management и основатель John Ashcroft and Co Джон ЭШКРОФТ (Великобритания);- доктор наук, директор программ в Центре исследований вопросов лизинга, профессор финансов Янпинг ШИ (Китай);- операционный директор Lipolusis Robotics, Inc. Алекс КОСИК (США);- финансовый директор УК "ЭФКО" Ирина ПАВЛЕНКО;- исполнительный директор CarPrice Олег ЗАНЬКОВ;- директор по стратегии облачного провайдера #CloudMTS Антон ЗАХАРЧЕНКО;- российский экономист, ректор РЭШ Рубен ЕНИКОЛОПОВ;- визионер Владимир ПИРОЖКОВ;- российский экономист, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр АУЗАН.Ключевыми темами Четвертой Лизинговой конференции станут вопросы поиска успешных стратегий и выбора финансовых моделей и инструментов которые рассмотрят в дискуссиях сессий. К участию конференции "Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки" традиционно приглашаются руководители и финансовые директора крупнейших компаний реального сектора экономики, представители международных лизинговых ассоциаций, органов государственной власти, федеральных и отраслевых СМИ. Всего ожидается порядка 500 гостей российского и зарубежного делового сообщества.Фокус Четвертой Лизинговой конференции направлен на обсуждение бизнес стратегий: как компании и предприниматели борются с рыночной неопределенностью, на что делают ставки и какие стратегии развития выбирают, какие экономические тенденции и технологические тренды определят контуры будущего и станут революционными в ближайшем будущем. Эти и другие вопросы будут затронуты на сессиях конференции "Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки".Партнеры Четвертой Лизинговой конференции: генеральный партнер - страховая компания "СОГАЗ"; генеральный информационный партнер - РИА Новости, при поддержке - РБК, Коммерсант FM, инвестиционной группы "ФИНАМ"; международный информационный партнер – журнал "BRICS"; официальный водный партнер - IDS Borjomi Russia (бренд "Святой Источник"); официальный цветочный партнер - компания "AMF – международная сеть доставки цветов"; информационные партнеры - "Гудок", "РЖД-партнер", "Горная промышленность", Союз золотопромышленников, "Энергетика и промышленность России", PortNews, "Морские вести России", Sudostroenie.info, журнал Business Excellence, Neftegaz.ru, журнал "Стратегия", "Логирус", информационное агентство "AK&M", Retail.ru, Федерация лизинга.Ознакомиться с программой мероприятия, спикерами, а также зарегистрироваться можно на сайте конференции Светлана ХисматоваТел.: +7 (495) 719-13-96 (доб. 5-56-22)Моб. тел.: +7 (915) 3474187E-mail: HismatovaSA@gpbl.ruВход по предъявлении паспорта.ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".