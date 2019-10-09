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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Новый телескоп на МКС зафиксировал первые мощные вспышки в атмосфере Земли

09:37 09.10.2019 (обновлено: 09:57 09.10.2019)
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Созданный Россией с международным участием ультрафиолетовый телескоп "УФ атмосфера" для исследования кратковременных вспышек в земной атмосфере начал работу на Международной космической станции (МКС), с него получены первые научные данные, сообщили РИА Новости в пресс-службе НИИ ядерной физики (НИИЯФ) МГУ.
Телескоп был доставлен на МКС в августе на беспилотном корабле "Союз МС-14".
"Седьмого октября российский космонавт Олег Скрипочка установил научную аппаратуру космического эксперимента "УФ атмосфера" (Mini-EUSO)... на иллюминатор служебного модуля "Звезда" на МКС. В 21.40 мск начался первый сеанс работы эксперимента... После 30 секунд работы зарегистрированы первые мощные вспышки в ультрафиолете в атмосфере Земли в поле зрения прибора", - сказал представитель пресс-службы.
Он отметил, что за 13 часов работы прибора накоплено более 13 гигабайт данных, часть из них уже получена Центром управления полетом МКС и передана научным сотрудникам НИИЯФ МГУ и коллаборации JEM-EUSO для обработки и анализа работы прибора.
Телескоп "УФ атмосфера" создан сотрудниками НИИЯФ МГУ, студентами физического факультета МГУ и их итальянскими коллегами из Университета "Тор Вергата" в рамках международной коллаборации JEM-EUSO.
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Экипаж МКС вышел в открытый космос
В феврале директор НИИЯФ МГУ Михаил Панасюк сообщил РИА Новости, что оптику и линзы для телескопа "УФ атмосфера" изготовили в Италии и Японии, электронику - в России, телескоп был собран в НИИЯФ МГУ. По его словам, телескоп будет изучать "засоряющие" атмосферу Земли транзиентные явления (кратковременные вспышки), которые мешают ученым из космоса регистрировать галактические космические лучи.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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Хочу стать космонавтомЭндрю Морган (астронавт)Лука ПармитаноАлександр СкворцовОлег СкрипочкаМеждународная космическая станцияКосмос - РИА Наука
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