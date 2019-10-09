Новый телескоп на МКС зафиксировал первые мощные вспышки в атмосфере Земли

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Созданный Россией с международным участием ультрафиолетовый телескоп "УФ атмосфера" для исследования кратковременных вспышек в земной атмосфере начал работу на Международной космической станции (МКС), с него получены первые научные данные, сообщили РИА Новости в пресс-службе НИИ ядерной физики (НИИЯФ) МГУ.

Телескоп был доставлен на МКС в августе на беспилотном корабле "Союз МС-14".

"Седьмого октября российский космонавт Олег Скрипочка установил научную аппаратуру космического эксперимента "УФ атмосфера" (Mini-EUSO)... на иллюминатор служебного модуля "Звезда" на МКС. В 21.40 мск начался первый сеанс работы эксперимента... После 30 секунд работы зарегистрированы первые мощные вспышки в ультрафиолете в атмосфере Земли в поле зрения прибора", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что за 13 часов работы прибора накоплено более 13 гигабайт данных, часть из них уже получена Центром управления полетом МКС и передана научным сотрудникам НИИЯФ МГУ и коллаборации JEM-EUSO для обработки и анализа работы прибора.

Телескоп "УФ атмосфера" создан сотрудниками НИИЯФ МГУ, студентами физического факультета МГУ и их итальянскими коллегами из Университета "Тор Вергата" в рамках международной коллаборации JEM-EUSO.

В феврале директор НИИЯФ МГУ Михаил Панасюк сообщил РИА Новости, что оптику и линзы для телескопа "УФ атмосфера" изготовили в Италии и Японии, электронику - в России, телескоп был собран в НИИЯФ МГУ. По его словам, телескоп будет изучать "засоряющие" атмосферу Земли транзиентные явления (кратковременные вспышки), которые мешают ученым из космоса регистрировать галактические космические лучи.