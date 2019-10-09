В московском ресторане у мужчины украли сумку с 30 тысячами евро

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В центре Москвы неизвестный украл у посетителя ресторана 30 тысяч евро, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Как сообщили в ведомстве, вечером 8 октября в полицию обратился мужчина. По его словам, инцидент произошел в ресторане на Пушкинской площади.
"Ущерб составил более 2,1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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