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РИА Новости

В Ереване прооперировали экс-президента Армении Кочаряна

09:24 09.10.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян прооперирован в среду в ереванском медицинском центре "Измирлян", сообщил РИА Новости руководитель офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян.
Кочарян трижды за последние девять дней проходил обследование медцентре "Измирлян". Во вторник глава офиса Кочаряна не исключил, что экс-президенту может потребоваться операция.
"Да, прооперировали. Все нормально", - сказал Согомонян агентству. Он не сообщил, какие проблемы со здоровьем есть у экс-президента и в связи с чем ему потребовалось оперативное вмешательство.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
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Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя его освобождения, которое было отклонено.
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Роберт КочарянЕреванАрменияВ мире
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