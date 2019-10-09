В Ереване прооперировали экс-президента Армении Кочаряна

ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян прооперирован в среду в ереванском медицинском центре "Измирлян", сообщил РИА Новости руководитель офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян.

Кочарян трижды за последние девять дней проходил обследование медцентре "Измирлян". Во вторник глава офиса Кочаряна не исключил, что экс-президенту может потребоваться операция.

"Да, прооперировали. Все нормально", - сказал Согомонян агентству. Он не сообщил, какие проблемы со здоровьем есть у экс-президента и в связи с чем ему потребовалось оперативное вмешательство.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.