В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте

ЯКУТСК, 9 окт – РИА Новости. Полицейские в Якутии задержали двух рецидивистов, которые пытались ограбить банкомат в научном институте в Якутске, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Как отметили в ведомстве, во вторник около семи утра (по местному времени) в дежурную часть управления МВД поступило сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в здание института с целью хищения денег из установленного в фойе банкомата. Злоумышленники распылили перцовый газ на двух работниц института и попытались взломать банкомат. Когда попытки взлома не увенчались успехом, мужчины скрылись.
Личности подозреваемых удалось установить.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий ранее судимые за совершение аналогичных преступлений 37 и 38-летние жители Якутска установлены и задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой", - рассказали в пресс-службе, отметив, что подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.