Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T08:28Z
https://ria.ru/20191009/1559564410.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_997b8df8bb66c1e7a18b8422062ffba9.jpg
РИА Новости

В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте

08:28 09.10.2019
667
CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
Задержание. Архивное фото
ЯКУТСК, 9 окт – РИА Новости. Полицейские в Якутии задержали двух рецидивистов, которые пытались ограбить банкомат в научном институте в Якутске, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Как отметили в ведомстве, во вторник около семи утра (по местному времени) в дежурную часть управления МВД поступило сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в здание института с целью хищения денег из установленного в фойе банкомата. Злоумышленники распылили перцовый газ на двух работниц института и попытались взломать банкомат. Когда попытки взлома не увенчались успехом, мужчины скрылись.
Банкомат
8 августа, 11:25РИА Новости
На Урале экс-сотрудника банка заподозрили в хищении средств из банкомата
Личности подозреваемых удалось установить.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий ранее судимые за совершение аналогичных преступлений 37 и 38-летние жители Якутска установлены и задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой", - рассказали в пресс-службе, отметив, что подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.
610010
Обсудить 0
ЯкутскПроисшествия
Рекомендуем
Плавучий космодром Морской старт
Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
РИА
Новости
Ирина Алашкевич
СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
ДТП в городе Михайловка Волгоградской области
В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
Посетитель в рыбном отделе гипермаркета
Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Окружение Зеленского деструктивно влияет на него, заявил экс-секретарь СНБО
Пассажирский самолет в небе
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Кадры из видео из группы Подслушано в Муроме
"Они так развлекаются". В Муроме банда подростков избила мужчину
Дамиру грозило до 20 лет лишения свободы, но он отделался лишь принудительными работами
Приговор особой мягкости. В Татарстане суд оставил на свободе педофила
Вечный огонь
В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
Незаконный крематорий и склад медицинских отходов в Кургане
В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Банкноты и монеты евро различного достоинства
В московском ресторане у мужчины украли сумку с 30 тысячами евро
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Башкирии раскрыли подробности двух массовых драк в Стерлитамаке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:32Новак обсудил транзит газа через Украину с представителями Германии
18:32В МИД назвали условия проведения саммита в нормандском формате
18:29В Петербурге автомобиль насмерть сбил пешехода
18:24Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению
18:22Депутатам рекомендовали отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
Лента новостейМолния