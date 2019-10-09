В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте

ЯКУТСК, 9 окт – РИА Новости. Полицейские в Якутии задержали двух рецидивистов, которые пытались ограбить банкомат в научном институте в Якутске, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Как отметили в ведомстве, во вторник около семи утра (по местному времени) в дежурную часть управления МВД поступило сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в здание института с целью хищения денег из установленного в фойе банкомата. Злоумышленники распылили перцовый газ на двух работниц института и попытались взломать банкомат. Когда попытки взлома не увенчались успехом, мужчины скрылись.