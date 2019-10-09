Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

"Сегодня столичный регион попадёт под влияние тёплого фронта, который приближается с запада. В таких условиях нас ожидает облачная погода с дождями. Что касается температуры, то в Москве прогнозируется плюс 5-7 градусов тепла, в столичном регионе плюс 3-8 градусов", - сообщила Волосюк.

Кроме того, по ее словам, атмосферное давление понизится до 742 миллиметров ртутного столба, что на 4-5 единиц ниже московской нормы. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-10 метров в секунду.