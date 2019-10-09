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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

08:02 09.10.2019 (обновлено: 08:03 09.10.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает облачная с дождями погода, воздух прогреется до 7 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион попадёт под влияние тёплого фронта, который приближается с запада. В таких условиях нас ожидает облачная погода с дождями. Что касается температуры, то в Москве прогнозируется плюс 5-7 градусов тепла, в столичном регионе плюс 3-8 градусов", - сообщила Волосюк.
Кроме того, по ее словам, атмосферное давление понизится до 742 миллиметров ртутного столба, что на 4-5 единиц ниже московской нормы. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-10 метров в секунду.
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