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РИА Новости

Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске

06:39 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 окт - РИА Новости. Врачи оценивают состояние пострадавшей при пожаре в многоэтажке в Красноярске женщины как крайне тяжелое и пытаются добиться стабилизации, сообщили РИА Новости в краевой клинической больнице города.
Ранее сообщалось, что пожар произошел во вторник в Красноярске на улице Петрушина в квартире на пятом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. До прибытия пожарных были эвакуированы 15 человек, в том числе восемь детей. Один мужчина погиб, женщина была госпитализирована.
"Состояние крайне тяжелое. Врачи пытаются стабилизировать состояние", - сказал собеседник агентства.
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