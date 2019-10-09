Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 9 окт - РИА Новости. Врачи оценивают состояние пострадавшей при пожаре в многоэтажке в Красноярске женщины как крайне тяжелое и пытаются добиться стабилизации, сообщили РИА Новости в краевой клинической больнице города.

Ранее сообщалось, что пожар произошел во вторник в Красноярске на улице Петрушина в квартире на пятом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. До прибытия пожарных были эвакуированы 15 человек, в том числе восемь детей. Один мужчина погиб, женщина была госпитализирована.