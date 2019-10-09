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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Якутское кино вышло в международный прокат

06:12 09.10.2019
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© РИА Новости / Артем ЖитеневКинозал
Кинозал
© РИА Новости / Артем Житенев
Кинозал. Архивное фото
ЯКУТСК, 9 окт – РИА Новости. Якутское кино вышло в международный прокат, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Власти отмечают, Якутия является лидером по производству кинофильмов среди субъектов Российской Федерации, после Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем в республике выпускается по 8-10 картин в год, средний бюджет составляет от 1,5 до 3 миллионов рублей. С 2010 года в республике выпущено 95 полнометражных художественных фильмов.
"C 10 октября в Казахстане, а с 11 октября в Кыргызстане начнется прокат якутского фильма "Надо мною солнце не садится" режиссера Любови Борисовой, производство "Сахафильм", обладателя приза зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приза XXII Шанхайского международного кинофестиваля", - анонсирует пресс-служба.
На предыдущем, 40-м Московском международном кинофестивале другая якутская картина "Царь-птица" завоевала Гран-при.
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В настоящее время в регионе 48 кинозалов, из них 12 открыты "Якутской республиканской киносетью" по федеральной программе "Фонда кино". В 2019 году по этой программе на открытие кинозалов выделено 20 миллионов руб.
Якутское кино поддерживается и руководством республики. По поручению главы Якутии Айсена Николаева финансовая поддержка из республиканского бюджета оказывается по ключевым направлениям: авторское, фестивальное кино, детские и анимационные фильмы, экранизация произведений якутских классиков.
"Якутское кино состоялось, а его феномен известен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Наша задача - развить и закрепить успех наших кинематографистов", - приводятся слова главы.
Также отмечается, что Якутия стала единственным регионом, который провел свой кинофестиваль в рамках ВЭФ.
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Республика Саха (Якутия)ЯкутияОбщество
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