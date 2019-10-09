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РИА Новости

СМИ: в России могут возникнуть перебои с поставками импортной воды

05:29 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняБутилированная вода
Бутилированная вода
© РИА Новости / Владимир Песня
Бутилированная вода. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Новые правила маркировки бутилированной воды могут привести к росту стоимости этого продукта, также не исключены перебои с его импортом из-за рубежа. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на организацию "Опора России", направившую соответствующее письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
Проект постановления правительства о проведении в России эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды, подготовило Министерство промышленности и торговли. Как следует из документа, проверку маркировки поручать таможенникам, поэтому наносить коды на бутылки нужно будет до их ввоза в страну. "Опора России" считает, что зарубежные производители откажутся менять свой производственный процесс, в связи с чем обязанность по маркировке ляжет на российских импортеров. В таком случае они будут вынуждены помечать бутылки прямо перед ввозом.
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Как пояснили в министерстве "Известиям", в настоящее время специалисты работают над решением проблемы с незаконным оборотом минеральной и питьевой воды, бороться с которой и призвана маркировка. Сотрудники ведомства уверены, что оснований для роста цен для потребителя нет.
Ранее Роскачество предложило ввести систему "честной этикетки" воды. В организации считают, что надо ввести правила подтверждения любой нанесенной на упаковку коммерческой и маркетинговой информации, включая сведения о том, из какого источника взята вода. С соответствующей инициативой Роскачество обратилось к вице-премьеру Алексею Гордееву.
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РоскачествоМинистерство промышленности и торговли РФОрганизация "Опора России"РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Я прям описался от такой новости, всю жизнь пил из под крана, а некоторые фельдиперстовые не могут жить без боржому, да на заводе стояли автоматы халявные рядом с литейкой, о воде забеспокоились. Завода нет, зато вода прям с китового брюха нужна.
9 октября, 05:51
HHose865855
98400011
у нас что своя вода закончилась???
9 октября, 05:52
Михаил ......
9540004
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