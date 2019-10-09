СМИ: в России могут возникнуть перебои с поставками импортной воды

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Новые правила маркировки бутилированной воды могут привести к росту стоимости этого продукта, также не исключены перебои с его импортом из-за рубежа. Об этом пишет газета Новые правила маркировки бутилированной воды могут привести к росту стоимости этого продукта, также не исключены перебои с его импортом из-за рубежа. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на организацию "Опора России", направившую соответствующее письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Проект постановления правительства о проведении в России эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды, подготовило Министерство промышленности и торговли. Как следует из документа, проверку маркировки поручать таможенникам, поэтому наносить коды на бутылки нужно будет до их ввоза в страну. "Опора России" считает, что зарубежные производители откажутся менять свой производственный процесс, в связи с чем обязанность по маркировке ляжет на российских импортеров. В таком случае они будут вынуждены помечать бутылки прямо перед ввозом.

Как пояснили в министерстве "Известиям", в настоящее время специалисты работают над решением проблемы с незаконным оборотом минеральной и питьевой воды, бороться с которой и призвана маркировка. Сотрудники ведомства уверены, что оснований для роста цен для потребителя нет.