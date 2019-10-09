Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T05:26Z
https://ria.ru/20191009/1559563125.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155573/15/1555731525_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_9d00e12f6338ce81c020e096f962ef5a.jpg
РИА Новости

ССК "Звезда" станет центром создания "зеленого флота" для Арктики

05:26 09.10.2019
455
© РИА Новости / Андрей СтанавовСварщик ССК "Звезда" за работой
Сварщик ССК Звезда за работой
© РИА Новости / Андрей Станавов
Сварщик ССК "Звезда" за работой. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости. Верфь "Звезда" в Приморском крае станет центром создания нового поколения "зелёного флота", который будет работать в Арктике, заявил журналистам председатель совета директоров компании "Совкомфлот" Сергей Франк.
"Завод "Звезда" в Приморье как раз будет центром создания нового поколения "зелёного флота", который будет работать в Арктике и обеспечивать радикальное снижение выбросов в окружающую природу CO2 и других вредных примесей", - сказал Франк.
Он добавил, что к настоящему моменту три танкера класса "Афрамакс" компании "Совкомфлот", работающие на СПГ, выполняют рейсы по Северному морскому пути из портов Приморск и Мурманск в КНР.
Краны и защитные сооружения на верфи судостроительного комплекса Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае
5 сентября, 14:50Восточный экономический форум
Верфь "Звезда" планирует в этом году заключить контракты еще на 5-8 судов
"Это (использование СПГ) радикальный шаг по качественному, ответственному судоходству на трассах Северного морского пути, о чём всегда указывает нам руководство страны, что мореплавание на Северном морском пути должно быть безопасным и экологически безупречным", - подчеркнул Франк.
Уже к 2021 году на верфи "Звезда" в Приморье будет заложен пилотный газовоз для проекта "Новатэка" "Арктик СПГ-2". А всего с 2022-го по 2023-й годы на ССК "Звезда" будет построено пять судов "зеленой" серии "Совкомфлота". К 2023 году флот СКФ будет включать11 танкеров на СПГ, использование которого позволяет исключить выбросы оксидов серы (SOx) и низкодисперсных частиц, а также на 76% сократить выбросы оксидов азота (NOx).
В настоящий момент собственный и зафрахтованный флот крупнейшей судоходной компании России "Совкомфлот", которая является одной из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа, включает 147 судов общим дедвейтом свыше 12,8 миллиона тонн. Более 80 судов обладают ледовым классом.
Рабочий осматривает подруливающее устройство для судна ледового класса. Верфь Звезда
5 сентября, 14:32РИА Новости
"Звезда" примет участие в конкурсе по созданию двух судов для Минобрнауки
1200000
Обсудить 0
СовкомфлотЗвезда (судоверфь)РоссияЭкономика
Рекомендуем
Курильские острова
Первую поездку японских туристов на Курилы перенесли
РИА
Новости
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
"Роскосмос" разработал аппарат, маскирующийся от спутников-шпионов
Плавучий космодром Морской старт
Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
Премьер-министр РФ Д. Медведев посетил 21-ю Российскую агропромышленную выставку Золотая осень
Россия разделяет цели Продовольственной организации ООН, заявил Медведев
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассчитывают на создание совместного предприятия России и КНДР
Сергей Вершинин
Вершинин: перенос нескольких комитетов ГА ООН из США в 2020 году осуществим
Газовое месторождение на Украине
Министр энергетики США предрек Украине роль экспортера газа
Сирия
Сирийская элитная дивизия отработала контрбатарейную борьбу на учениях
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
Медведев поздравил Асадова с назначением на пост премьера Азербайджана
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал налоговую нагрузку на нефтекомпании в РФ самой высокой в мире
Сотрудник соединения специального назначения во время тактических учений
Польский эксперт оценил эффективность российского спецназа
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Миссия МВФ оценила меры правительства Молдавии в вопросе внедрения реформ
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. 5 октября 2019
Путин поприветствовал участников экономического форума Россия — Африка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению
18:22Депутатам рекомендовали отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
Лента новостейМолния