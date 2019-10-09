ССК "Звезда" станет центром создания "зеленого флота" для Арктики

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости. Верфь "Звезда" в Приморском крае станет центром создания нового поколения "зелёного флота", который будет работать в Арктике, заявил журналистам председатель совета директоров компании "Совкомфлот" Сергей Франк.

"Завод "Звезда" в Приморье как раз будет центром создания нового поколения "зелёного флота", который будет работать в Арктике и обеспечивать радикальное снижение выбросов в окружающую природу CO2 и других вредных примесей", - сказал Франк.

Он добавил, что к настоящему моменту три танкера класса "Афрамакс" компании "Совкомфлот", работающие на СПГ, выполняют рейсы по Северному морскому пути из портов Приморск и Мурманск в КНР.

"Это (использование СПГ) радикальный шаг по качественному, ответственному судоходству на трассах Северного морского пути, о чём всегда указывает нам руководство страны, что мореплавание на Северном морском пути должно быть безопасным и экологически безупречным", - подчеркнул Франк.

Уже к 2021 году на верфи "Звезда" в Приморье будет заложен пилотный газовоз для проекта "Новатэка" "Арктик СПГ-2". А всего с 2022-го по 2023-й годы на ССК "Звезда" будет построено пять судов "зеленой" серии "Совкомфлота". К 2023 году флот СКФ будет включать11 танкеров на СПГ, использование которого позволяет исключить выбросы оксидов серы (SOx) и низкодисперсных частиц, а также на 76% сократить выбросы оксидов азота (NOx).