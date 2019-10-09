Сирийская элитная дивизия отработала контрбатарейную борьбу на учениях

ДАМАСК, 9 окт - РИА Новости. Элитное сирийское подразделение - 25-я дивизия специального назначения, ранее известная как "Силы тигра" - отработало контрбатарейную борьбу на учениях в провинции Хама, смотр готовности подразделения командование провело в присутствии журналистов.

Дивизия специализируется на наступательных операциях. Подразделение было сформировано осенью 2013 года и было активно задействованы в боях с группировками ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* с 2013 года.

После освобождения города Хан-Шейхун в южной части провинции Идлиб в августе этого года правительственные силы чуть больше месяца восстанавливали боеспособность - обслуживали вооружение и технику, пополняли запасы и обучали пополнение.

"Командиры смогли убедиться, что мы готовы выполнить любую боевую задачу. Артиллеристы приступили к боевой учебе, расчеты 152-миллиметровых орудий слаженно выполнили команды и поразили условные цели - склады боеприпасов, линии снабжения и штаб террористов из "Джебхат ан-Нусры"*. Боевая подготовка у артиллеристов чередовалась с выполнением задач контрбатарейной борьбы", - сказал командир артиллерийской бригады Мансур Шахуд.

Контрбатарейная борьба - это стрельба из артиллерийских орудий с закрытых позиций по аналогично расположенным огневым средствам артиллерии противника. Главной особенностью этого приема является большая, до нескольких десятков километров, удаленность цели от линии фронта, что делает невозможным ее прямое наблюдение артиллерийскими разведчиками на передовой.

Для определения координат цели используются непосредственное наблюдение с летательного аппарата, результаты аэрофотосъемки или наблюдения из космоса, визуальное наблюдение сопутствующих стрельбе явлений и заброска разведчиков или использование агентуры в ближнем тылу врага.