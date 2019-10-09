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РИА Новости

Вершинин: перенос нескольких комитетов ГА ООН из США в 2020 году осуществим

04:58 09.10.2019
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© РИА Новости / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкСергей Вершинин
Сергей Вершинин
© РИА Новости / Болат Шайхинов
Перейти в фотобанк
Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин считает, что перенос первого комитета Генассамблеи и Комиссии ООН по разоружению за пределы США в 2020 году вполне осуществим, но в случае, если это будет решением ГА ООН.
Ранее постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил журналистам, что Россия из-за визовой политики США предлагает перевести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета Генассамблеи. По его словам, разговоры о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка из-за визовой политики США периодически всплывают на протяжении последних десятилетий со стороны многих стран. К примеру, в Женеву, где уже давно на регулярной основе проходят крупные многосторонние мероприятия и принимаются важные решения.
У здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи
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Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в связи с последним визовым скандалом между Россией и США предположил в интервью изданию "Коммерсантъ", что "придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН". Он напомнил, что Иосиф Сталин в свое время "прозорливо" предлагал Сочи в качестве штаб-квартиры организации.

"Я думаю, что это вполне осуществимо, но решение принимается Генеральной Ассамблеей. Американская сторона не в первый раз попирает то, что она должна делать по уставу ООН и соглашению о расположении центральных органов организации на территории США", - заявил Вершинин в интервью газете "Известия" в ответ на вопрос, осуществим ли перенос нескольких комитетов организации из Нью-Йорка.

По его словам, российская сторона ставит такой вопрос уже много лет. "Конкретно — с 2004 года в специальном Комитете по сношениям со страной пребывания ООН, потому что такие случаи были и раньше", - добавил Вершинин.
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Замминистра подчеркнул, что российская сторона оценила невыдачу США виз делегатам РФ чрезвычайно критично, осудила и откровенно сказала об этом "публично и в тех контактах, которые имел прежде всего министр в Нью-Йорке".
"Поэтому появилось предложение: в 2020 году по решению Генассамблеи перенести работу Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению за пределы США. Площадки для этого существуют. Есть филиалы ООН в Женеве, в Вене. Но это, опять же, должно быть решение Генассамблеи ООН. Мы считаем, что такой перенос можно рассмотреть и сделать", - заявил Вершинин.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.
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Сергей ВершининГенеральная Ассамблея ООНРоссияСШАВ мире
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