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РИА Новости

Антонов заявил о конструктивном диалоге по Венесуэле с Абрамсом

03:44 09.10.2019 (обновлено: 03:48 09.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Максим Блинов
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОНТЕРЕЙ, 9 окт - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о конструктивном диалоге по Венесуэле со спецпредставителем США по этой стране Эллиотом Абрамсом.
"У нас конструктивный диалог с Эллиотом Абрамсом", - сказал он, выступая в Миддлберийском институте международных исследований.
Он упомянул об этом, говоря о положительных аспектах в контактах представителей двух стран.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
6 октября, 03:27РИА Новости
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Анатолий АнтоновВенесуэлаРоссияСШАВ мире
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