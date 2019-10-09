Антонов заявил о конструктивном диалоге по Венесуэле с Абрамсом

МОНТЕРЕЙ, 9 окт - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о конструктивном диалоге по Венесуэле со спецпредставителем США по этой стране Эллиотом Абрамсом.

"У нас конструктивный диалог с Эллиотом Абрамсом", - сказал он, выступая в Миддлберийском институте международных исследований.

Он упомянул об этом, говоря о положительных аспектах в контактах представителей двух стран.