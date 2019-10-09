Антонов сообщил, что отказ США выдать визы тормозит ремонт его резиденции

МОНТЕРЕЙ, 9 окт - РИА Новости. США не дают визы российским специалистам, которые должны оценить стоимость ремонта резиденции посла РФ в США, заявил в среду сам глава дипмиссии Анатолий Антонов.

"Нам надо много денег, чтобы ее отремонтировать, но мы не можем привезти группу для проведения оценки, потому что США не дают им визы", - сказал он, выступая в Миддлберийском институте международных исследований.

США в 2018 году выслали из страны 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. С тех пор вопрос получения виз для новых сотрудников так и не решен окончательно. Госдепартамент затягивает принятие решений или отказывает в визах. Россия отвечает зеркально.

Вашингтон не выдал визы некоторым членам российской делегации на высокую неделю Генеральной Ассамблеи ООН, по той же причине несколько российских дипломатов не смогли приехать на форум “Диалог Форт-Росс”. Госдеп также до сих пор не выдал визы российским дипломатам, которые должны принимать участие в работе ряда комитетов ООН.