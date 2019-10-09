Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T03:12Z
https://ria.ru/20191009/1559562351.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155911/01/1559110124_0:332:3050:2048_1036x0_80_0_0_52a58a2e62a2b4cd68a6719d6a1015d8.jpg
РИА Новости

Депутат из Ленобласти предложил поощрять за сообщения о нарушителях ПДД

03:12 09.10.2019
687
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Автомобили на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву разработать систему вознаграждения водителей, сообщивших ГИБДД о нарушителях на дорогах.
Петров в своем письме (текст есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что системы видеонаблюдения позволили снизить число нарушений правил дорожного движения (ПДД), но не решили проблему системно. Ленинградский депутат также считает, что среди автовладельцев, помимо прочего, нет культуры вождения и соблюдения правил безопасного вождения. Так, недобросовестные водители нарушают скоростной режим, дорожную разметку и другие правила ответственного вождения, полагает Петров.
"В данной связи действенной мерой стало бы стимулирование гражданской ответственности водителей путем призыва к саморегуляции внутри сообщества самих автолюбителей. В частности, прошу вас оценить идею внедрения системы, согласно которой участники движения за вознаграждение сообщали бы органам дорожной полиции о водителе-нарушителе", - предлагает Петров министру Колокольцеву.
Так, по предложению ленинградского парламентария, если водитель стал свидетелем явного нарушения ПДД другим автовладельцем и сообщил о правонарушении полиции, он может рассчитывать, "что часть штрафа нарушителя пойдет на погашение транспортного или иного налога заявителя".
Как пояснил Петров РИА Новости, "о жизни и безопасности сограждан нужно заботиться не из-за денег, а из-за внутреннего убеждения".
"К сожалению, в нашем обществе искажено представление об ответственности такого рода. Хотелось бы, чтобы такая практика была введена на некий переходный период в качестве стимулирования безопасного движения. В дальнейшем такая практика должна быть постоянной как, например, в ФРГ", - отметил депутат Ленинградского Заксобрания.
Полиция
Вчера, 13:00РИА Новости
Четверых участников заезда блогера в Самаре привлекли к ответственности
19010114
Обсудить 2
РоссияОбщество
Рекомендуем
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Лента
новостей
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Ирина Алашкевич
СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила спросить у профсоюзов про проданные в 90-х санатории
Дамиру грозило до 20 лет лишения свободы, но он отделался лишь принудительными работами
Приговор особой мягкости. В Татарстане суд оставил на свободе педофила
Москва
В прибывшем в Москву "радиоактивном" поезде нашли источник излучения
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Самарский губернатор раскритиковал ГИБДД после заезда блогера Гасанова
Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:29В Петербурге автомобиль насмерть сбил пешехода
18:24Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению
18:22Депутатам рекомендовали отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
Лента новостейМолния