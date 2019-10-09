Депутат из Ленобласти предложил поощрять за сообщения о нарушителях ПДД

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву разработать систему вознаграждения водителей, сообщивших ГИБДД о нарушителях на дорогах.

Петров в своем письме (текст есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что системы видеонаблюдения позволили снизить число нарушений правил дорожного движения (ПДД), но не решили проблему системно. Ленинградский депутат также считает, что среди автовладельцев, помимо прочего, нет культуры вождения и соблюдения правил безопасного вождения. Так, недобросовестные водители нарушают скоростной режим, дорожную разметку и другие правила ответственного вождения, полагает Петров.

"В данной связи действенной мерой стало бы стимулирование гражданской ответственности водителей путем призыва к саморегуляции внутри сообщества самих автолюбителей. В частности, прошу вас оценить идею внедрения системы, согласно которой участники движения за вознаграждение сообщали бы органам дорожной полиции о водителе-нарушителе", - предлагает Петров министру Колокольцеву.

Так, по предложению ленинградского парламентария, если водитель стал свидетелем явного нарушения ПДД другим автовладельцем и сообщил о правонарушении полиции, он может рассчитывать, "что часть штрафа нарушителя пойдет на погашение транспортного или иного налога заявителя".

Как пояснил Петров РИА Новости, "о жизни и безопасности сограждан нужно заботиться не из-за денег, а из-за внутреннего убеждения".