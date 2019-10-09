СМИ: автор жалобы на Трампа вел дела с кандидатом в президенты от демпартии

ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Сотрудник американской разведки, который подал жалобу на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, имел деловые связи с одним из кандидатов в президенты США от Демократической партии, сообщает издание Washington Examiner.
В своей статье журналисты издания ссылаются на три источника, знакомых с закрытыми показаниями в конгрессе генерального инспектора разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона. Именно к нему изначально поступила жалоба на неподобающее, по мнению автора, поведение президента Трампа.
"То, что (Аткинсон) сказал, сводилось к тому, что разоблачитель (автор жалобы – ред.) сам раскрыл, что он был зарегистрированным демократом и что у него были в прошлом рабочие отношения с нынешним кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года", - цитирует издание одного из своих собеседников.
Демократы инициировали парламентское расследование после анонимной жалобы на то, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил не него, требуя провести расследование деятельности на Украине сына основного на этот момент конкурента Трампа в предвыборной гонке Джо Байдена.
В жалобе осведомителя говорилось, что Белый дом ограничил доступ ко всем записям и расшифровкам разговора с Зеленским и что это делалось и с некоторыми другими записями общения Трампа с мировыми лидерами. Чтобы избежать дальнейших обвинений, Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена.
Трамп обвинения в попытке организации иностранного вмешательства в выборы в США отрицает.