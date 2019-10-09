СМИ: автор жалобы на Трампа вел дела с кандидатом в президенты от демпартии

"То, что (Аткинсон) сказал, сводилось к тому, что разоблачитель (автор жалобы – ред.) сам раскрыл, что он был зарегистрированным демократом и что у него были в прошлом рабочие отношения с нынешним кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года", - цитирует издание одного из своих собеседников.