"По шею в болоте". Опасная работа в отрезанной от мира глуши

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Через реку на весельной лодке, верхом на лошади, пешком по тайге и вброд по болотам — некоторым почтальонам приходится ежедневно рисковать жизнью, чтобы вовремя доставить корреспонденцию жителям труднодоступных районов. Для местных они — единственная связь с Большой землей. О том, каково добираться туда, где ни дорог, ни связи, — в материале РИА Новости ко Всемирному дню почты.

Весельная лодка

Александра Брыкина живет в деревне Быково на Юршинском острове, что в Рыбинском районе Ярославской области. На острове всего пять сел: прописано около 50 человек, но на самом деле людей больше. Почтальону Брыкиной 54 года, каждое утро она добирается на работу через Волгу до поселка Судоверфь на весельной лодке и возвращается обратно, чтобы островитяне получили свои посылки и письма. Плыть в одну сторону — километр.

"Участок, который переплываю, очень глубокий — там раньше суда ходили. Если ветер попутный, быстро добираюсь. Когда ветрено — гребу по 30-40 минут", — рассказывает РИА Новости Александра.

И так — 28 лет. Другой работы на острове нет: "Была когда-то телятницей, а потом местный почтальон уволилась. Вот и тружусь здесь с 1991 года". Еще держит хозяйство — кур и коров: "в деревне без них никак".

По словам Брыкиной, речку можно переплыть и на пароходе, вот только в будние дни он ходит два раза в день, на выходных — три рейса. Раньше по расписанию отправлялся каждый час. Маршрут у Александры такой: утром из Быково она доезжает на велосипеде до деревни Антоново, пересаживается на лодку, пересекает реку, оставляет свое суденышко у берега и километр идет пешком в поселок Судоверфь до почтового отделения. А потом обратно — на остров Юршинский.

Летом почту по поселку развозит на велосипеде, в общей сложности проезжает по 16 километров в день. "Зимой пешком хожу до Судоверфи. Пока речка не замерзла, жду, когда появится лед. Весной — когда растает. Бывает, месяц уходит", — говорит Александра. По ее словам, в таких случаях пенсию старикам выдают заранее.

"Пахнет бензином"

Пенсионеров на этом острове всего четверо, им Александра помогает чем может: не только доставляет корреспонденцию и деньги, но и покупает в Судоверфи лекарства, продукты. "Слишком много всего не набираю — не больше десяти килограммов. Да и местные понимают — за раз все не принесу. Если что купить нужно, звонят. А раньше выходили на дорогу, знали, в какое время выезжаю".

Помимо весельной, у Брыкиных есть еще моторная лодка: "Как-то уплыла в Судоверфь, поднялся сильный ветер. Позвонила мужу — он приехал за мной на катере и забрал домой". За Александру на острове переживают. "Говорят мне: "А ты чего в такой ветер плывешь? Оставайся, пережди!" Однако почтальон признается: хоть на весельной лодке и бывает неспокойно в непогоду, ей на ней удобнее.

Когда Александра только устроилась почтальоном, добиралась на работу на моторной лодке: "Ребенка отправили в школу в Судоверфь, каждое утро сопровождали. Так и плыли: я на работу, ребенок — в школу. Как только он отучился, я пересела на весла. Если честно, просто не люблю моторку — сильно бензином пахнет", — объясняет собеседница.

© Фото : из личного архива сотрудника пресс-службы УФПС по Ярославской области Геннадия Додохова Александра принимает оплату за коммунальные услуги © Фото : из личного архива сотрудника пресс-службы УФПС по Ярославской области Геннадия Додохова Александра принимает оплату за коммунальные услуги

Брыкина говорит, что к своему образу жизни она привыкла и ей совсем не тяжело: "У нас в отделении женский коллектив, сами со всем справляемся. А в работе больше мне нравится общение с людьми — у нас на острове все доброжелательные и хорошие". Менять профессию в ближайшее время не собирается. Но заверяет: в случае чего "преемник наверняка найдется".

По бездорожью

Пятидесятиоднолетний Андриян Хромов — из небольшого поселка Качуг Иркутской области. Работает почтальоном уже девять лет. Доставляет письма и посылки в деревни Шевыкан, Тырку и Чинонгу. Там живут только эвенки — 43 человека. Хромов — тоже эвенк, родился в Тырке, в Качуг перебрался тогда же, когда стал почтальоном. А до того занимался охотой и рыболовством, местные его хорошо знают, как и он их.

Добраться из Качуга до деревень не так просто — нужно преодолеть больше двухсот километров по бездорожью, тайге и болотам. Путь в одну сторону в лучшем случае занимает три дня. Корреспонденту РИА Новости не удалось связаться лично с Андрияном, он, как объяснила его супруга Тамара, "как раз в пути". Поэтому она сама рассказала нам, каково быть почтальоном в тайге.

© Фото : Борис Слепнев Таежный почтальон Андриян Хромов © Фото : Борис Слепнев Таежный почтальон Андриян Хромов

"Утром он идет на почту, получает до обеда корреспонденцию, посылки, пенсию. Если тепло, выезжает сразу. А зимой, когда холодно, выдвигается только на следующее утро — нужно успеть доехать хотя бы до первой деревни, пока светло. Дорога по тайге тревожная. Андриян обязательно берет с собой собак — двух лаек, они чувствуют, когда рядом опасность", — говорит Тамара.

Все, что выдают в отделении почты, Андриян бережно оборачивает пакетами и укладывает в металлические контейнеры — местные их называют "горбовиками", с такими обычно идут в лес за грибами, ягодами, а также на рыбалку. "Горбовики" Хромов подвешивает на кожаные сумы, те, в свою очередь, пристегивает к седлу коня — без него в дороге не обойтись.

Раньше Андриян добирался до первой точки назначения, Шевыкана, только на лошади — тогда путь до деревни мог занять два-три дня. "Пять лет назад у него появился свой уазик. Едет на нем несколько часов, потом пересаживается на коня", — посвящает в тонкости Тамара. Дальше — полное бездорожье, машину приходится бросать в деревне. Хромов этого не боится, "красть ее там некому, да и незачем".

© Фото : Борис Слепнев Таежный почтальон Андриян Хромов © Фото : Борис Слепнев Таежный почтальон Андриян Хромов

Коня по кличке Пятак почтальон на обратном пути обычно оставляет в Шевыкане. "За Пятаком никто не следит. Андриян просто отпускает его в табун. А когда выезжает раздавать корреспонденцию, начинает его искать. Как-то он потратил на это три дня!" — уточняет супруга.

В дождливую погоду прямиком до Шевыкана не доехать. Тогда Хромов останавливается у других ближних поселков — Большого Улуна или Юхты — и уже оттуда продолжает свой путь на коне.

Человек с Большой земли

Неудивительно, что Тамара столь точно описывает маршрут — каждую осень она выбирается вместе с мужем. "Вообще, я работаю на хлебозаводе. Отпуск — 36 дней — всегда выпадает на осенние месяцы. Езжу с супругом: для него эта дорога — работа, для меня — отдых", — смеется она. Всего за месяц у Андрияна два "рейса". По словам Тамары, в конце сентября они вернулись из очередного "путешествия". Второй раз Тамара решила не ехать, теперь ждет, пока вернется супруг.

"По пути, конечно, всякое случается. Как-то сухостой преградил дорогу, пришлось его выпиливать, чтобы пробраться дальше. И медведи встречаются, в такие моменты собаки лают, конь фыркает — чуют опасность. А бывает, погода просто не очень — дождь, снег да ветер. У мужа вот глаз болит, воспаляется уже который раз. Девять часов по осени верхом на лошади — вот и результат", — вздыхает Хромова.

© Фото : Борис Слепнев Таежный почтальон Андриян Хромов © Фото : Борис Слепнев Таежный почтальон Андриян Хромов

Тамара отмечает, что супруг всегда осторожен, но "никогда не знаешь, когда придет беда". Один из выездов ей запомнился на всю жизнь. "Мы добирались от Тырки до Чинонги. Расстояние там 18 километров, переход сложный. Вышли на болото — тропинка есть, просто нужно знать, как ее правильно обойти. Андриян вел коня за узду, шел не спеша, просчитывал каждый шаг, а я сидела верхом. Вдруг конь оступился, его начало засасывать. Я вцепилась в узду. Муж кричит мне: "Слезай с коня! Ему и так тяжело!" Честно, не помню, как вытащила ноги из стремян и выскочила. Андриян тут же спохватился снимать сумы с Пятака. Там корреспонденция, пенсии, посылки… Люди все это так ждут! Почтальон для них как человек с Большой земли, — рассказывает Тамара. — Коня все засасывало, бедный был по шею в болоте! Супруг взял топор, побежал к березе, срубил ее и начал просовывать под ноги Пятаку, чтобы тот уперся. Потом стал тянуть за узду, я тоже помогала. К счастью, конь выбрался!" Почтовый груз не пострадал, "выдохнули — и дальше пошли пешком".

В Тырке у Хромова есть дом, сейчас он пустует: "Там он останавливается, чтобы восстановить силы, порыбачить и продолжить путь".

Супруга почтальона говорит, что жители деревень частенько просят Андрияна купить что-нибудь из продуктов и лекарств с Большой земли. В глухие поселения самые необходимые продукты завозят мешками — сахар, соль, макаронные изделия, муку. Но только раз в год. И Хромов по возможности пытается купить то, что нужно людям.

© Фото : Борис Слепнев Почтальон Андриян Хромов выдает пенсию © Фото : Борис Слепнев Почтальон Андриян Хромов выдает пенсию