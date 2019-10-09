Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T00:17Z
https://ria.ru/20191009/1559548353.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/143856/58/1438565816_0:27:3000:1715_1036x0_80_0_0_5b161ca0a0d60c99d1efc659347ebc02.jpg
РИА Новости
Культура

Дженнифер Энистон призналась, что наслаждается одиночеством

00:17 09.10.2019
201
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellАмериканская актриса Дженнифер Энистон. 2015 год
Американская актриса Дженнифер Энистон. 2015 год
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Дженнифер Энистон рассказала радиоведущему Говарду Стерну о том, что наслаждается одиночеством и холостяцкой жизнью после развода с Джастином Теру, сообщает US Weekly.
"Да, мне хорошо одной. Плюс, я очень занята. Тем более, что сейчас я продвигаю сериал "Утреннее шоу" и готовлюсь к следующему сезону", — прокомментировала актриса.
Она отклонила предложение Стерна познакомить ее с кем-нибудь.
"Эй, слушай, меня безумно раздражает, когда пытаются меня свести с кем-то. Я ненавижу это", — заявила Энистон.
Она дважды была замужем. С Брэдом Питтом они прожили с 2000 по 2005 годы, а с Джастином Теру — с 2015 по 2018-й.
В ноябре выходит комедийный веб-сериал "Утреннее шоу", в котором Дженнифер Энистон сыграла вместе Риз Уизерспун, Стивом Кареллом и другими.
Эта роль стала для нее первой на телевидении после завершения "Друзей" в 2004 году.
Кадр из сериала Друзья
18 июня, 06:49Культура
"Друзья" спустя годы. Дженнифер Энистон поздравила Кортни Кокс с юбилеем
000000
КультураСтиль жизниНовости культурыШоу-бизнесРиз УизерспунДженнифер Энистон
Рекомендуем
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Париже
Фредди Меркьюри говорил, что не мог влюбиться в мужчину из-за Мэри Остин
РИА
Новости
Актер Давид Диггс и краб Себастьян из мультфильма Русалочка
Стало известно, кто сыграет краба Себастьяна в экранизации "Русалочки"
Актриса Мерьем Узерли
Звезда "Великолепного века" прошла пробы на роль в сериале Netflix
Nirvana на Unplugged In New York
Гитару и кофту Курта Кобейна выставят на аукционе
Лента
новостей
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков выступает на музыкальном фестивале Нашествие в Тверской области
Фильм "Каренина" на музыку Гребенщикова получил приз на фестивале в Дублине
Певица Рианна
Рианна написала автобиографию, дополнив ее тысячей фотографий
Гитарист группы Slayer Гэри Холт и модель Кендалл Дженнер
Друзья Slayer заявили, что сестры Кардашьян не помогали группе заработать
Кадр из фильма Проклятие
Создатели нового "Проклятия" раскрыли подробности сюжета хоррора
Кадр из фильма 007: Координаты Скайфолл
Наоми Харрис рассказала, что новый фильм о Бонде всех "шокирует"
Фрагмент репетиции спектакля Борис Дмитрия Крымова
"Бориса" Дмитрия Крымова покажут в "Музее Москвы" в октябре
Фотосессия с Викторией Бэкхем в ЦУМе
Виктория Бекхэм призналась, почему не пытается выглядеть моложе
Артист балета Сергей Полунин во время выступления на Второй церемонии вручения наград Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра
Телеканал "Россия К" запускает новый танцевальный проект
Государственная Третьяковская галерея
Третьяковка, Пушкинский, "Гараж" и фонд V-A-C объединились в "Museum Four"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:32Новак обсудил транзит газа через Украину с представителями Германии
18:32В МИД назвали условия проведения саммита в нормандском формате
18:29В Петербурге автомобиль насмерть сбил пешехода
18:24Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению
18:22Депутатам рекомендовали отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
Лента новостейМолния