Кто смотрит на нас из камеры ноутбука и подслушивает из телефона? Как Фейсбук манипулирует нашим сознанием? Можно ли вырваться из информационного пузыря Гугла? И почему от прогресса не спастись даже в глухом селе? Специалист по искусственному интеллекту и безопасности в сети Артур Хачуян – о том, чего мы боимся напрасно, а чего стоило бы опасаться.

Артур Хачуян о том, кто за нами следит в интернете и в жизни

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Как вы это делаете?!

Почему Фейсбук рекламирует вам книгу, о которой вы вслух рассказали другу? Кто читает ваши личные сообщения кроме вас самих? Осталась ли у нас привилегия хранить тайны в мире, где за нами следят камеры с распознаванием лиц, а государство анализирует наши поисковые запросы? И чем мы жертвуем, чтобы пользоваться телефоном, интернетом, и другими благами цивилизации?

Специалист по искусственному интеллекту и один из лидеров российского рынка анализа открытой информации Артур Хачуян объясняет:

1:00 Как с помощью соцсетей, мобильных операторов и распознавания лиц зрителей ЧМ-2018 защищали от агрессивных фанатов

3:10 Государство знает о нас больше, чем мы думаем. Почему никто не паникует?

7:05 Где используется распознавание лиц сегодня и почему у него не так много применений

9:30 Следит ли за нами кто-то из камеры ноутбука и надо ли её заклеивать

11:15 Чем мы платим за “бесплатный” Инстаграм

12:50 Почему уже невозможно остановить развитие технологий, даже заперев всех разработчиков планеты в одной комнате

17:15 Как Гугл манипулирует нашим сознанием и почему от этого нельзя спастись

20:20 Почему Сноуден призывает не пользоваться Вотсаппом и Телеграмом

21:15 Можно ли вырваться из информационного пузыря, в котором нас держит Фейсбук и Гугл

23:00 Почему правила работы с искусственным интеллектом будут написаны кровью и как выборы президента США изменили политику Фейсбука

24:30 Почему пугающий социальный скоринг в Китае – это на самом деле хорошо и почему такого не будет в России

27:30 Как ваша страница в Инстаграм поможет мошенникам взломать ваш банковский аккаунт

30:40 Какие правила цифровой гигиены помогут не оставлять следы в интернете

32:00 Кто кроме нас читает наши личные сообщения и почему соцсети об этом молчат

32:40 Откуда берётся реклама товара, о котором мы сказали вслух, и правда ли, что телефон всё слышит и записывает

34:45 Как искусственный интеллект в приложении для знакомств найдёт вам идеальную пару

37:15 И почему он поможет вам найти партнёра для секса и друга, а вот бизнес-партнёра и настоящую любовь придётся искать самому

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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