Артур Хачуян о том, кто за нами следит в интернете и в жизни

Почему Фейсбук рекламирует вам книгу, о которой вы вслух рассказали другу? Кто читает ваши личные сообщения кроме вас самих? Осталась ли у нас привилегия хранить тайны в мире, где за нами следят камеры с распознаванием лиц, а государство анализирует наши поисковые запросы? И чем мы жертвуем, чтобы пользоваться телефоном, интернетом, и другими благами цивилизации?
Специалист по искусственному интеллекту и один из лидеров российского рынка анализа открытой информации Артур Хачуян объясняет:
1:00 Как с помощью соцсетей, мобильных операторов и распознавания лиц зрителей ЧМ-2018 защищали от агрессивных фанатов
3:10 Государство знает о нас больше, чем мы думаем. Почему никто не паникует?
7:05 Где используется распознавание лиц сегодня и почему у него не так много применений
9:30 Следит ли за нами кто-то из камеры ноутбука и надо ли её заклеивать
11:15 Чем мы платим за “бесплатный” Инстаграм
12:50 Почему уже невозможно остановить развитие технологий, даже заперев всех разработчиков планеты в одной комнате
17:15 Как Гугл манипулирует нашим сознанием и почему от этого нельзя спастись
20:20 Почему Сноуден призывает не пользоваться Вотсаппом и Телеграмом
21:15 Можно ли вырваться из информационного пузыря, в котором нас держит Фейсбук и Гугл
23:00 Почему правила работы с искусственным интеллектом будут написаны кровью и как выборы президента США изменили политику Фейсбука
24:30 Почему пугающий социальный скоринг в Китае – это на самом деле хорошо и почему такого не будет в России
27:30 Как ваша страница в Инстаграм поможет мошенникам взломать ваш банковский аккаунт
30:40 Какие правила цифровой гигиены помогут не оставлять следы в интернете
32:00 Кто кроме нас читает наши личные сообщения и почему соцсети об этом молчат
32:40 Откуда берётся реклама товара, о котором мы сказали вслух, и правда ли, что телефон всё слышит и записывает
34:45 Как искусственный интеллект в приложении для знакомств найдёт вам идеальную пару
37:15 И почему он поможет вам найти партнёра для секса и друга, а вот бизнес-партнёра и настоящую любовь придётся искать самому
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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