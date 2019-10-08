Появилось видео с прибывшим в Москву "радиоактивным" поездом

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Появилось видео с прибывшим в Москву из Берлина поездом, в одном из вагонов которого якобы повысился уровень радиации. Ролик опубликовал телеканал Появилось видео с прибывшим в Москву из Берлина поездом, в одном из вагонов которого якобы повысился уровень радиации. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ

На Белорусском вокзале состав встретили специалисты "Радона" и мобильная химическая лаборатория. На записи видно, что на перроне и в вагонах находятся полицейские и представители МЧС.

Ранее появилась информация, что пограничники зафиксировали в поезде превышенный в несколько раз радиационный фон. По прибытии всех пассажиров эвакуировали, а платформу оцепили стражи порядка.