Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T22:15Z
https://ria.ru/20191008/1559560442.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155956/03/1559560361_177:0:1878:957_1036x0_80_0_0_dd7d659bb6c56e2c5692df6bba12330a.jpg
РИА Новости

Появилось видео с прибывшим в Москву "радиоактивным" поездом

22:14 08.10.2019 (обновлено: 22:15 08.10.2019)
8779
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Появилось видео с прибывшим в Москву из Берлина поездом, в одном из вагонов которого якобы повысился уровень радиации. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На Белорусском вокзале состав встретили специалисты "Радона" и мобильная химическая лаборатория. На записи видно, что на перроне и в вагонах находятся полицейские и представители МЧС.
Ранее появилась информация, что пограничники зафиксировали в поезде превышенный в несколько раз радиационный фон. По прибытии всех пассажиров эвакуировали, а платформу оцепили стражи порядка.
Сотрудники "Радона", экстренных служб и Роспотребнадзора проверили уровень радиации в вагонах состава. Специалисты не выявили в поезде превышения радиационного фона. В МЧС сообщили, что пассажирам ничего не угрожает.
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
26 августа, 10:42Ядерные технологии
В Северодвинске после ЧП на военном полигоне нашли радиоактивные изотопы
55241266736
Обсудить 5
РоспотребнадзорМЧС РФМоскваБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Ну и что? С границы до Москвы путь долгий, если и было что-то радиоактивное, наверно ответственые за это люди от него избавились. Я не понимаю почему поезд не задержали еще на границе, а пропустили в страну зная, что там что-то неладное?! Что за деблизм, скажите?
8 октября, 22:34
Gabriel Izgesiaz
2200404
Рекомендуем
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
РИА
Новости
Рабочий в сталеплавильном цехе
На Украине рабочего залило расплавленным металлом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приамурье уголовник избил и изнасиловал 83-летнюю пенсионерку
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Бастрыкин завел дело на краснодарского судью
Лента
новостей
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенат США обнародовал вторую часть доклада о "российском вмешательстве"
В одном из гипермаркетов
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ввели визовые ограничения против членов китайского правительства
Младенец в автомобиле
В Северодвинске мать избила грудничка на глазах у прохожих
Грибы вешенки
Ученые выяснили, как грибы влияют на развитие рака
Газовое месторождение на Украине
Министр энергетики США предрек Украине роль экспортера газа
Сотрудник соединения специального назначения во время тактических учений
Польский эксперт оценил эффективность российского спецназа
Бутилированная вода
СМИ: в России могут возникнуть перебои с поставками импортной воды
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
В Германии разбился американский истребитель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
05:59Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Лента новостейМолния