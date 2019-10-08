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РИА Новости
Тамбовская область

На Покровской ярмарке в Тамбове представят продукцию 1,5 тысячи участников

21:21 08.10.2019
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© Фото: пресс-служба администрации Тамбовской областиМеждународная Покровская ярмарка приняла почти 1000 участников
Международная Покровская ярмарка приняла почти 1000 участников
© Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области
ТАМБОВ, 8 окт - РИА Новости. Более полутора тысяч производителей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья представят свою продукцию на IX международной Покровской ярмарке, которая пройдет в Тамбове 12-13 октября, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, Покровская ярмарка в Тамбове ежегодно устанавливает новые рекорды по количеству участников. В этом году число заявок выросло почти на 300 по сравнению с прошлым годом.
"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что Покровская ярмарка — лучший бренд нашего региона. Это единственная ярмарка в стране, имеющая собственный товарный знак. На этот раз на участие в ней подали заявки представители 49 регионов страны. В их числе Алтайский край, Башкортостан, Ивановская, Белгородская, Волгоградская, Калининградская, Московская, Нижегородская и Оренбургская области, а также Дагестан, Карелия, Санкт-Петербург и многие другие. Ожидаются гости из Франции, Болгарии, Республики Белоруссии, Узбекистана, Казахстана", - сказал представитель пресс-службы.
Участники ярмарки привезут в Тамбов промышленные и продовольственные товары, сувенирную продукцию, изделия народных промыслов. Особенностью ярмарки-2019 станет специальная площадка, где свои товары представят фермеры со всей Тамбовской области. Жители и гости региона смогут приобрести мясо, яйца, молочную продукцию, овощи, фрукты, ягоды, мед, саженцы различных плодовых деревьев и кустарников, а также ягодных культур, то есть все, что выращивается и производится на Тамбовщине.
Главы администрации Тамбовской области Александр Никитин на VIII международной Покровской ярмарки в Тамбове
15 октября 2018, 19:54РИА Новости
Товарооборот Покровской ярмарки в Тамбове превысил 123 миллиона рублей
"Нашу ярмарку отличает универсальность. Нам есть чем похвастаться, чем гордиться. Покровская ярмарка стала грандиозным торговым шоу", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Помогать в организации ярмарки в этом году будут около 300 волонтеров. Они помогут донести товары, будут сопровождать людей с ограниченными возможностями здоровья, а также окажут первую доврачебную медицинскую помощь тем, кому станет плохо. Впервые на Покровской ярмарке будет обеспечена доступная среда для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Добровольцы прошли инструктаж по сопровождению инвалидов-колясочников и готовы к любым ситуациям.

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