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РИА Новости

Медведев освободил Литвака от должности замруководителя Росаккредитации

20:52 08.10.2019 (обновлено: 20:56 08.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Александра Литвака от должности замруководителя Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) из-за перехода на другое место работы, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Освободить Литвака Александра Геннадьевича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по аккредитации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 09:49РИА Новости
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По информации на сайте Росаккредитации, Литвак был назначен на должность замруководителя ведомства в сентябре 2016 года. Ранее, в 2013-2016 годах, он занимал должность замдиректора департамента госрегулирования в экономике Минэкономразвития России. Также Литвак дважды был награжден благодарностью министра экономического развития РФ, благодарностью президента РФ.
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Дмитрий МедведевРосаккредитацияРоссияПолитика
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