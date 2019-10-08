Медведев освободил Литвака от должности замруководителя Росаккредитации

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Александра Литвака от должности замруководителя Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) из-за перехода на другое место работы, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Освободить Литвака Александра Геннадьевича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по аккредитации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
По информации на сайте Росаккредитации, Литвак был назначен на должность замруководителя ведомства в сентябре 2016 года. Ранее, в 2013-2016 годах, он занимал должность замдиректора департамента госрегулирования в экономике Минэкономразвития России. Также Литвак дважды был награжден благодарностью министра экономического развития РФ, благодарностью президента РФ.